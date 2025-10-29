Тръмп кацна в Южна Корея за ключови търговски преговори

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Южна Корея – последната спирка от азиатската му обиколка, която вече включваше посещения в Малайзия и Япония. Той кацна в южния град Пусан, където се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица, преди да се качи на хеликоптер и да се отправи към историческия град Кьонджу, пълен с древни гробници и дворци. Там Тръмп ще се срещне с южнокорейския президент И Дже-мьон, предаде Ройтерс.

U.S. President Donald Trump landed in South Korea on Wednesday for the last leg of his Asia trip, optimistic about a trade-war truce with China after summit talks with South Korea’s Lee Jae Myung. https://t.co/bZe4g6Jkpp — The Japan Times (@japantimes) October 29, 2025

Пристигането му идва часове след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди. Въпреки това, говорейки пред репортери на борда на президентския самолет, Тръмп омаловажи инцидента и подчерта, че е изцяло фокусиран върху предстоящата среща с китайския президент Си Цзинпин.

„Отношенията ни с Китай са много добри. Мисля, че ще постигнем много добър резултат за нашата страна и всъщност за света“, заяви той. Тръмп изрази оптимизъм за намаляване на американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил.

Срещата между Тръмп и Си Цзинпин, очаквана утре, засенчва останалата част от обиколката. Преговарящи от двете водещи световни икономики обсъдиха в неделя рамка за споразумение, което ще спре по-строгите американски мита и контрола върху износа на редки елементи от Китай, съобщиха американски служители.

По отношение на Южна Корея Тръмп заяви, че страната му има „много специална връзка“ със Сеул и че търговско споразумение ще бъде финализирано „много скоро“. Основните теми на преговорите в Кьонджу ще бъдат нерешените търговски въпроси, инвестициите и мира на Корейския полуостров, с акцент върху заплахата от Северна Корея.

„Лидерите ще обсъдят търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров на преговорите в сряда“, съобщи кабинетът на И Дже-мьон. И двете страни омаловажиха перспективата за пробив, но Тръмп многократно е призовавал за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително по време на това пътуване. Засега няма публичен коментар по темата от Пхенян.