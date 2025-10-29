Свят

Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори

Кампанията приключи с дебати по телевизия Ен О Ес, в който участваха 15 партии

29 октомври 2025, 08:33
13,4 милиона избиратели в Нидерландия гласуват днес в предсрочни избори за нов парламент. 

* Видеото е архивно!

Избирателните секции отварят в 7,30 часа и затварят в 21 часа. 

Политическа буря разтърси Нидерландия преди изборите

Кампанията приключи снощи с дебати по телевизия Ен О Ес, в който участваха 15 партии: колкото имаше в предишния парламент и колкото се очаква да влязат и в новия парламент.

Последните проучвания на "Ипсос И&О" и "Вериан/ЕенВандаг" показват, че Партията на свободата на Герт Вилдерс губи позиции в последната фаза на кампанията, като се очаква да има от 24 до 28 места в новия в 150-местен парламент. Три партии се приближават и балансират. Зелените леви-Партията на труда остава стабилна: с 22 до 26 места, докато Д66 продължава да расте: 21 до 25 места. Малко по-назад остава Християндемократическият призив с 18 до 22 места, следван от Народната партия за свобода и демокрация с 15 до 19 места. ДА21 е значително по-назад с 9 до 12.

Според Ен О Ес избирателите казват, че се оттеглят от партията на крайнодесния политик Герт Вилдерс, защото става все по-видно, че тя няма да участва в правителството. Растежът на Д66 до голяма степен се обяснява с добрия имидж на лидера й Роб Йетен и неговото представяне по време на дебатите. Други партии, които са отбелязали ръст по време на предизборната кампания, са "Форумът за демокрация", който вече има 4 до 6 места, и 50ПЛЮС: с 1 до 3 места.

Политическият анализатор Том Луверсе подчертава, че дори и тези последните проучвания не са показателни за изборните резултати. Това е така, защото значителна част от избирателите вземат решение в последния момент: в самия изборен ден или малко преди него. "Ипсос И&О" оценява, че 39% от избирателите все още не са направили окончателен избор; а според Вериан  те са 35%. Тези късно решаващи избиратели не са включени в крайните проучвания. Луверсе посочва, че при последните шест избори резултатите винаги са се различавали с най-малко 5 места за поне една партия в сравнение с последните проучвания.

Политическо земетресение в Нидерландия

Очаква се в деня на изборите да вали дъжд и да духа вятър в някои части на страната. Медиите цитират научни изследвания, според които  неблагоприятните метеорологични условия могат да повлияят на резултатите от изборите. Невъзможно е обаче да се предскаже кои партии биха могли да се възползват от това.

Според анализ на тринадесет избори в Нидерландия общата избирателна активност е с около 1% по-ниска след 25 милиметра дъжд. Този ефект може да повлияе на резултатите на по-малките партии, тъй като те се нуждаят от всеки възможен глас, за да си осигурят място в парламента.

Източник: БТА,  Ива Тончева    
Нидерландия Парламентарни избори Предсрочни избори Политически партии Герт Вилдерс Социологически проучвания Избирателна активност Изборни резултати Политически дебати Правителство
Последни новини

<p>Столична община се готви за криза с боклука в &bdquo;Изгрев&ldquo;, &bdquo;Слатина&ldquo; и &bdquo;Подуяне&ldquo;</p>

Столична община се готви за кризисна организация с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

България Преди 2 минути

Единственият допуснат кандидат до отваряне на оферта – фирмата „Сорико-Бакс“, не декриптира своето ценово предложение

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Свят Преди 15 минути

Киев заяви, че целта е да бъдат поразени военни и индустриални обекти, да се подкопае руската военна икономика и да се покаже на руснаците, че конфликтът вече не е далечен

Теодор-Чикагото се жертва в името на Лечителите в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото се жертва в името на Лечителите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 28 минути

Той победи борбената Ръждавичка в зрелищен капитански дуел

<p>Тибет затвори достъпа до Еверест</p>

Обилен сняг затвори Еверест - циклон променя времето в Хималаите

Свят Преди 42 минути

Не е ясно дали има бедстващи туристи в района на Еверест в Тибет

Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат

Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат

Свят Преди 1 час

Той отбеляза обаче, че републиканската му партия има добри възможности за кандидат на следващите президентски избори

<p>Празник днес имат жените с красивите имена...</p>

Почитаме света Анастасия Римлянка, какво се знае за нея

Любопитно Преди 1 час

Тя живяла в Рим по времето на император Деций

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Технологии Преди 2 часа

Компанията вижда огромно развитие на технологията през следващите години

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

България Преди 2 часа

Каква е процедурата?

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

България Преди 2 часа

Това ще са първите в историята ни бюджети в евро

Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС

Управляващата коалиция подписва за ротацията на председателя на НС

България Преди 2 часа

Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Любопитно Преди 2 часа

Ето как да си го приготвите у дома

,

Отменят ли коледни базари в Германия: проверка на фактите

Свят Преди 2 часа

В Германия масово отменят коледни базари заради страха от тероризъм и високите разходи за сигурност, твърдят публикации в социалните мрежи

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

България Преди 10 часа

Това обявиха от „Спаси София“

Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро

Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро

Свят Преди 11 часа

Това е най-смъртоносната полицейска акция в историята на бразилския щат

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

Свят Преди 11 часа

Шаповал: В момента, за съжаление, врагът е навлязъл в покрайнините на Мирноград

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

България Преди 12 часа

Ротацията на поста ще бъде на всеки 10 месеца

