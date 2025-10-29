Свят

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Изменението на климата няма да унищожи човечеството, твърди той, а миналите усилия, стремящи се към постигане на нулеви въглеродни емисии, са постигнали реален напредък

29 октомври 2025, 09:47
В изумителен и значителен отпор към апокалиптичната общност на климатичните активисти, Бил Гейтс, водещ защитник на намаляването на въглеродните емисии, публикува забележително есе във вторник, в което твърди, че ресурсите трябва да бъдат пренасочени от борбата срещу изменението на климата.

Вместо това, Гейтс твърди, че световните филантропи трябва да увеличат инвестициите си в други усилия, насочени към предотвратяване на болести и глад, пише Си Ен Ен (CNN).

Изменението на климата няма да унищожи човечеството, твърди той, а миналите усилия, стремящи се към постигане на нулеви въглеродни емисии, са постигнали реален напредък.

Но Гейтс заяви, че миналите инвестиции за борба с изменението на климата са били погрешни и твърде много добри пари са вложени в скъпи и съмнителни усилия.

Въпреки че Гейтс заяви, че инвестициите за борба с изменението на климата трябва да продължат, той твърди, че съкращенията на президента Доналд Тръмп за USAID заплашват по-спешен проблем, нанасяйки потенциално трайни глобални щети на борбата срещу глада и животозастрашаващи, предотвратими болести.

„Изменението на климата, болестите и бедността са все големи проблеми“, написа Гейтс. „Трябва да се справяме с тях пропорционално на страданието, което причиняват“, категоричен е той.

Съкращенията на финансирането от администрацията на Тръмп, твърди Гейтс, налагат незабавен и по-голям фокус върху инвестициите и ресурсите в подкрепа на тези изоставени усилия.

„Въпреки че изменението на климата ще има сериозни последици – особено за хората в най-бедните страни – то няма да доведе до гибелта на човечеството“,

написа Гейтс. „Това е възможност да се префокусираме върху показателя, който трябва да е дори по-важен от емисиите и промените в температурата: подобряването на живота. Основната ни цел трябва да бъде предотвратяването на страданието, особено за тези в най-трудни условия, които живеят в най-бедните страни по света“, обяснява милиардерът.

Шокиращото есе на Гейтс излиза преди COP30 следващия месец, глобална среща на върха, фокусирана върху борбата с изменението на климата.

Администрацията на Тръмп премахна USAID, международна хуманитарна организация, която предоставяше на чужди страни 8 милиарда долара годишна подкрепа за осигуряване на храна и лекарства на хора, които иначе нямат достъп до тези животоспасяващи нужди.

Гейтс отрече новата му позиция да представлява обрат спрямо миналите му възгледи.

Той заяви в есето от вторник, че светът трябва да продължи да подкрепя предишните си усилия за постигане на нулеви въглеродни емисии.

Въпреки това, Гейтс заяви пред Андрю Рос Соркин от CNBC в интервю във вторник, че отдръпването от инвестициите в климата е „огромно разочарование“, макар и необходимо. То също така представлява рязък контраст с областите, в които Гейтс е насочвал усилията си и филантропията си, включително бизнеси с чиста енергия и лобистки организации – и промяна в тона на Гейтс отпреди само няколко години.

В есе от 2023 г. на Breakthrough Energy, което оттогава е премахнато, например, Гейтс отбеляза, че повечето хора по света се борят с последиците от изменението на климата – усещане, което може да бъде „смазващо“ и налага отговор с „безпрецедентен“ мащаб и скорост.

Някои критици твърдят, че промяната на Гейтс представлява фалшива дихотомия:

значително количество страдания, които Гейтс сега нарича приоритет, са пряко или косвено резултат от изменението на климата.

„Хората са устойчиви и въпреки че бедствията за милиарди долари ще станат по-чести и опустошителни, хората няма да бъдат заличени от лицето на Земята“, каза пред CNN Дженифър Франсис, старши учен в Woodwell Climate Research Center, който изучава екстремни метеорологични явления и изменението на климата. „Въпреки това... инвестициите трябва да продължат да се фокусират върху лечението на болестта (емисиите на парникови газове), като същевременно се лекуват и симптомите, които включват подобряване на здравето и глада, укрепване на инфраструктурата и опазване на екосистемите“.

Други смятат, че Гейтс пропуска по-широкия смисъл. „Няма по-голяма заплаха за развиващите се страни от климатичната криза“, каза Майкъл Ман, директор на Penn Center for Science, Sustainability & the Media. „Той разбира всичко наобратно“.

Източник: CNN    
