Ураганът "Мелиса" връхлетя Куба

Бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо

29 октомври 2025, 08:05
Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията
Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове
Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави
Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета
Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори

"Хамас" откри телата на двама заложници в Газа
Израелски удари отнеха живота на над 50 души в Газа, стотици ранени
Лукашенко отвърна на Литва за затворената граница заради балони

У раганът „Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс. Преди това стихията причини разрушения на Ямайка.

Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час. 

Ураганът „Мелиса“ в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила и беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава „животозастрашаващ“, според американския Национален център по ураганите, предаде ДПА.

Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч, съобщи разположеният в Маями център.

По-рано „Мелиса“ достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи 295 км/ч.

„Мелиса“ вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.

В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява „изключително опасна и животозастрашаваща ситуация“, призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за „катастрофални щети“.

Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.

„Мелиса“ е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Червеният кръст предупреди, че въздействието му може да бъде „вероятно безпрецедентно“ за островната държава с близо три милиона души население.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

<p>Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава</p>

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

България Преди 3 минути

Министърът на културата коментира и проверката в театралната школа, която носи неговото име

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 5 минути

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 16 минути

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Любопитно Преди 21 минути

Актрисата каза, че „нищо не се е върнало във форма“ след като е посрещнала второто си дете по-рано тази година със съпруга си Кук Марони

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 22 минути

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

България Преди 28 минути

Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда

<p>Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия</p>

Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа на магистрала в Сърбия

Свят Преди 29 минути

Детето, родено през 2009 г., е починало на място от получените при инцидента наранявания

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Любопитно Преди 32 минути

Меган и Хари бяха облечени почти еднакво – със сини шапки на „Доджърс“, бели ризи и сини връхни дрехи

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

България Преди 43 минути

Тя е задържана за срок до 72 часа

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Свят Преди 44 минути

Руският самолет Ил-20 не е подал полетен план за своята „разузнавателна мисия“ в международното въздушно пространство

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Свят Преди 49 минути

Жената е била на поход и се е отделила от групата, за да си почине, а круизният кораб е отплавал без нея

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

Свят Преди 58 минути

Монархът не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други членове на обществеността

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

България Преди 1 час

Сега ще има председателски съвет, заяви лидерът на ГЕРБ

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

България Преди 1 час

Все още се установява самоличността му

Herbalife отбеляза 15 години в България

Herbalife отбеляза 15 години в България

Любопитно Преди 1 час

Компанията събра близо 500 участници, за да отпразнуват устойчивия растеж, сплотената общност и ангажимента към здравословния начин на живот

<p>Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Най-продаваният модел в историята се сдоби с кросоувър версия през 2022 г., която сега е сериозно визуално ревизирана, идеален повод да разгледаме в детайли обновения модел

