Ураганът "Мелиса" връхлетя Куба

У раганът „Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс. Преди това стихията причини разрушения на Ямайка.
Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.
Ураганът „Мелиса“ в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила и беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава „животозастрашаващ“, според американския Национален център по ураганите, предаде ДПА.
Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч, съобщи разположеният в Маями център.
I’d really like to go to bed, but apparently #Melissa drank a Cuban coffee and doesn’t believe in rest! 😴 Re-strengthening again as she heads for eastern Cuba.— Krissy Williams (@hurricanekrissy) October 29, 2025
Winds 130 mph, Pressure 950 mb, Moving NE @ 9 mph
Melissa, stop overachieving & go to sleep already! 😤… pic.twitter.com/LRJP4g6iCu
По-рано „Мелиса“ достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи 295 км/ч.
„Мелиса“ вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.
Hurricane Melissa Heads for Cuba After Record Jamaica Landfall https://t.co/PhLgbxpcx0— taluko update (@talukogist) October 29, 2025
В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.
Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява „изключително опасна и животозастрашаваща ситуация“, призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за „катастрофални щети“.
It’s the end of a very tough and sad day for Jamaica, after the strongest hurrricane in the country’s history slammed ashore Saint Elizebeth with 298km/h (185mph) winds.— Andrew Van Gameren (@southcoastwx) October 29, 2025
As Melissa tracks northeast and heads for the southeast coast of Cuba, powerful winds will continue tonight,… pic.twitter.com/v01sodC2dV
Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.
„Мелиса“ е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Червеният кръст предупреди, че въздействието му може да бъде „вероятно безпрецедентно“ за островната държава с близо три милиона души население.
Вижте повече в нашата галерия: