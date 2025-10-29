Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета

Румен Радев: България трябва да води по-агресивна политика за инвестиции

С еверна Корея е провела изпитание на крилата ракета с морско базиране в Жълто море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап и на севернокорейската държавна медия ЦТАК.

Ройтерс отбелязва, че изстрелването се извършва на фона на подготовката на президента на САЩ Доналд Тръмп и други лидери да се съберат в Южна Корея за Форума за икономическо сътрудничество на Азиатско-тихоокеанският регион. Очаква се американският лидер също така да проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин по-късно тази седмица.

Крилатите ракети са били изстреляни вертикално и са изминали предварително зададен маршрут, за да достигнат целта си, съобщи ЦТАК.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не е присъствал на изпитанието.

Коментирайки изстрелването, заместник-председателят на Централната военна комисия на Северна Корея Пак Чен-чон заяви, че „се постигат важни успехи“ в практическото развитие на „ядрените сили“ на Северна Корея съгласно план, определен от управляващата Корейска трудова партия, допълни ЦТАК.