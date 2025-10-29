Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

П рез нощта ще е предимно ясно. Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, в София – около 1 градус.

В сряда

ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в София – около 16 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

В планините

ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра – около 6 градуса.

По Черноморието

ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 26 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 55 мин. и залязва в 23 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.

В четвъртък и петък

времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните – между 18 и 23 градуса.