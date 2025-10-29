Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

У крайна е изпратила дронове към Москва за трета поредна нощ и е атакувала няколко други руски региона, нарушавайки въздушния трафик в цялата страна и застрашавайки индустриално предприятие в южната част на Русия, съобщиха руските власти в сряда, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Руските звена за противовъздушна отбрана унищожиха общо 100 украински дрона през изминалата нощ, включително шест в Московска област

и 13 над гранични региони, съобщи руското министерство на отбраната в приложението за съобщения Telegram.

Киев поддържа удари с дронове на далечни разстояния срещу Москва и други руски региони през последните месеци, заявявайки, че целта е да бъдат поразени военни и индустриални обекти, да се подкопае руската военна икономика и да се покаже на руснаците, че конфликтът вече не е далечен.

Атаките срещу Москва дойдоха на няколко вълни,

съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в Telegram. Руският авиационен регулатор „Росавиация“ съобщи, че три от четирите летища на Москва и няколко други в цялата страна са били временно затворени от съображения за безопасност.

Украйна също е изстреляла няколко дрона, насочени към индустриалната зона Будьоновск в руския Ставрополски край, съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров в Telegram. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите части са свалили два дрона над региона, намиращ се в южната част на страната.

Атаката не е причинила „значителни“ щети и няма жертви, заяви Владимиров в приложението за съобщения Telegram.

Според украински медии, включително информационната агенция RBK-Украйна, Киев е атакувал химическия завод „Ставролен“ в зоната на Будьоновск, част от руската група „Лукойл“.

Според руски и украински медии „Ставролен“ е един от основните руски производители на полиетилен и полипропилен.

Ройтерс не успя да провери независимо съобщенията за атаката срещу „Ставролен“. Губернаторът на Ставропол не разкри какво е било атакувано в Будьоновск.

Русия обикновено дава ограничени подробности относно ефектите от украинските удари на нейна територия, освен ако не са засегнати цивилни граждани или гражданска инфраструктура.

През предходните две нощи руските части унищожиха 35 украински дрона над Московска област, съобщи руското министерство на отбраната. Не бяха съобщени щети.