България

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

Сега ще има председателски съвет, заяви лидерът на ГЕРБ

29 октомври 2025, 10:12

С ега ще има председателски съвет. Оставка не се гласува. Днес подписваме коалиционно споразумение, така че знаете, тя беше избрана, когато още нямаше парламент и не можеше да заработи парламентът. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента в отговор на въпрос от журналисти кога ще се гласува оставката на Наталия Киселова и за председател на Народното събрание ще бъде предложена Рая Назарян.

"Сега ще си залегне ротацията в споразумението – на 10 месеца трите партии", допълни Борисов. 

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

На въпрос има ли напрежение между ГЕРБ и „БСП – Обединена левица“ по темата за ротацията на председателя на парламента, Борисов отговори - "не виждам какво напрежение има“.

Относно коментара на президента Румен Радев за сделката с „Райнметал“, Бойко Борисов заяви: „Ако нещо е казал за „Боташ“ и откъде да вземем днес милион и 50 хиляди, ще го коментираме".

На въпрос кога ще се реши въпросът с Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат, лидерът на ГЕБР заяви, че ще се случи в най-скоро време.

В началото на днешното заседание на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че се оттегля като председател на парламента. 

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Напротив, дължим - на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права", заяви тя.

След това заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на заседанието.

 

 

Източник: Йоана Христова/БТА    
Борисов Киселова оставка НС
