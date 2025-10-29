Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа се спазва, на фона на атаки на Израел

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза днес, че примирието в ивицата Газа се спазва, въпреки израелските удари в град Газа и взаимните обвинения за нарушаването му от страна на Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Reuters.

Before departing Israel, @VP @JDVance spoke about the ceasefire:



“So far, the ceasefire is actually holding, the peace is actually holding, and now we’re trying to figure out how to make it stick over the long-term.” pic.twitter.com/fYPSDSXIHx — Taylor Van Kirk (@VPPressSec) October 23, 2025

"Примирието се спазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци тук-там", заяви Ванс пред журналисти. "Знаем, че "Хамас" или някои друг (в Газа) е нападнал (израелски) войник. Очакваме израелците да отговорят, но мисля, че мирът на президента (на САЩ Доналд Тръмп - бел. ред.) ще се запази въпреки това", добави той.

По-рано днес двама души бяха убити, а още четирима - ранени, при израелски удар срещу южната част на град Газа, съобщи Reuters, като се позова на местната служба за гражданска защита.

Продължителният конфликт в ивицата Газа премина в нова фаза, когато Съединените щати, под ръководството на президента Доналд Тръмп, посредничиха за сключването на примирие между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“. Това споразумение, обявено като първа фаза от мирен план, имаше за цел освобождаването на всички израелски заложници и изтеглянето на израелските войски до договорена линия. САЩ поеха ролята на гарант на този крехък мир .

След примирието Израел извърши десетки удари срещу цели на „Хамас“, използвайки бомби и обвинявайки групировката в „крещящо нарушение“ на примирието. „Хамас“ от своя страна отрече тези обвинения, а напрежението остана високо.В отговор на ескалацията и с цел укрепване на мира, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна в Израел на 21 октомври. Неговата мисия беше да удвои усилията за запазване на споразумението. От Белия дом президентът Тръмп заяви, че „Хамас“ ще получи шанс да се „държи прилично“, но ако това не се случи, групировката ще бъде „унищожена“, подчертавайки твърдата позиция на САЩ.

Държавният департамент също така предупреди за „достоверни сведения“, че „Хамас“ планира нападение срещу палестински цивилни, което би нарушило примирието.Дни по-късно, докато Ванс е в Израел, продължават да се наблюдават отделни сблъсъци и взаимни обвинения. Израелски удари в град Газа доведоха до жертви, но вицепрезидентът Ванс остава уверен в устойчивостта на споразумението.