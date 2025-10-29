България

Столична община се готви за кризисна организация с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Единственият допуснат кандидат до отваряне на оферта – фирмата „Сорико-Бакс“, не декриптира своето ценово предложение

29 октомври 2025, 09:37
Столична община се готви за кризисна организация с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“
Източник: БГНЕС/ЕРА

С толична община се готви за кризисна организация по сметопочистването и прекратява поръчката в Зона 3, която включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам допълват, че Столична община подписва договор с турската фирма “Норм Санаи” за Зона 4 и възлага Зона 6 на общинската “Софекострой”.

Това е решението за три от седемте обявени позиции, допълват от пресцентъра на Общината. Докладът на вътрешната комисия за избор е бил изпратен във вторник вечерта към Агенцията за обществени поръчки.

Според комисията, за Зона 6, която включва районите “Люлин” и “Красно село”, и за която договорът изтече на 4 октомври, обществената поръчка се прекратява поради липса на конкуренция. Планът на Общината е да възложи официално дейността на “Софекострой”, след изтичане на сроковете за обжалване.

За зона 4, която включва райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, договорът изтича на 7 януари 2026 г. Решението е да се подпише договор с турската фирма “Норм Санаи”.

За зона 3, в която влизат райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, договорът изтича на 1 декември 2025 г. и решението е да се прекрати процедурата поради липса на класирани кандидати.

От Общината припомнят, че през 2025 година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столичната община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност 515 473 737 лева с ДДС за следващите пет години.

В районите „Люлин“ и „Красно село“ Столичната община обяви временна организация на сметопочистването на 4 октомври , след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. Кметът на София Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат, като мотивът беше да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

Поръчката е прекратена по целесъобразност, тъй като Общината не може да си позволи да подпише договор при цена, която е в пъти по-висока от бюджета за дейността на годишна база. От своя страна общинското дружество “Софекострой” с принципал Столичният общински съвет се оказа в неспособност да поеме дейностите по чистота в двата района, поради липса на капацитет.

Така кризисната организация беше поета от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което е на директно подчинение на кмета.

Впоследствие Столичният общински съвет прие доклада на Васил Терзиев, с който се даде съгласие дружеството “Софекострой” да вземе заем в размер до 9 млн. лв. за повишаване на капацитета си. Така в хода на организацията, в кризисния щаб се включи и “Софекострой”, което поетапно поема част от маршрутите и дейностите.

След официалното прекратяване на обществената поръчка, което е в ход, Столична община ще възложи на “Софекострой” да поеме изцяло сметопочистването в “Люлин” и “Красно село” с петгодишен договор и на цена, за която предстоят преговори - в рамките на предвиденото от Общината и съгласно бизнес плана, който Столична община очаква дружеството да представи. Това ще се случи незабавно след като дружеството заяви готовност да поеме дейността.

В момента “Софекострой” изпълнява всички дейности по чистотата в район “Красна поляна”, който се намира между “Люлин” и “Красно село”.

За зона 4, райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ Столична община взе решение за избор на изпълнител - турската фирма “Норм Санаи”, който е единственият класиран кандидат, след като другата турска компания се оказа с отнет лиценз.

Офертата на “Норм Санаи” за извършване на дейностите по чистотата и зимното почистване в „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ за следващите пет години е 45,7 млн. лв., при обявена от Общината прогноза за 59,9 млн. лв.

Общината прекратява и поръчката за зона 3 – райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, поради липса на класирани кандидати, след като единственият допуснат до отваряне на оферта – фирмата „Сорико-Бакс“, не декриптира своето ценово предложение и така позицията остана без избран изпълнител. Законът дава различни възможности на Столична община да проведе процедура по договаряне, допълват от „Московска“ 33. Столичната община се готви и за кризисна организация по сметопочистването.

В понеделник стана ясно, че Столична община запазва кризисната организация по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, докато не бъде възстановен напълно нормалният график. Това съобщи пред журналисти зам.-кметът по екология Надежда Бобчева. 

По думите на Бобчева основният проблем остава недостигът на работна ръка, въпреки че техническият капацитет вече е осигурен. Бобчева благодари на доброволците и жителите на двата района за съдействието и търпението. Зам.-кметът призова гражданите да събират отпадъците разделно, като посочи, че количеството разделно събрани отпадъци се е удвоило през последните седмици.

Източник: Йоана Димитрова    
Столична община Сметопочистване Кризисна организация Обществени поръчки Васил Терзиев Софекострой Люлин Красно село Договори за чистота Липса на конкуренция
Последвайте ни

По темата

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Предлагат да няма данъци върху минималната заплата

Предлагат да няма данъци върху минималната заплата

pariteni.bg
Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 4 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 4 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 4 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 15 минути

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 21 минути

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Свят Преди 37 минути

Париж се превръща в основна цел на хибридната война на Москва

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

България Преди 42 минути

Тя е задържана за срок до 72 часа

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Свят Преди 43 минути

Руският самолет Ил-20 не е подал полетен план за своята „разузнавателна мисия“ в международното въздушно пространство

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Свят Преди 48 минути

Жената е била на поход и се е отделила от групата, за да си почине, а круизният кораб е отплавал без нея

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

Свят Преди 57 минути

Монархът не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други членове на обществеността

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

България Преди 1 час

Сега ще има председателски съвет, заяви лидерът на ГЕРБ

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

България Преди 1 час

Все още се установява самоличността му

Herbalife отбеляза 15 години в България

Herbalife отбеляза 15 години в България

Любопитно Преди 1 час

Компанията събра близо 500 участници, за да отпразнуват устойчивия растеж, сплотената общност и ангажимента към здравословния начин на живот

<p>Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Най-продаваният модел в историята се сдоби с кросоувър версия през 2022 г., която сега е сериозно визуално ревизирана, идеален повод да разгледаме в детайли обновения модел

Дъщерята на Брижит Макрон - Типен Озиер

Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове

Свят Преди 1 час

Типен Озиер свидетелства в процес за кибертормоз срещу десетима обвиняеми

<p>Джей Ди Ванс: Примирието в ивицата Газа се спазва</p>

Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа се спазва, на фона на атаки на Израел

Свят Преди 1 час

"Примирието се спазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци тук-там", каза Ванс

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Свят Преди 1 час

Киев заяви, че целта е да бъдат поразени военни и индустриални обекти, да се подкопае руската военна икономика и да се покаже на руснаците, че конфликтът вече не е далечен

<p>Радев и&nbsp;Османи обсъдиха евроинтеграцията&nbsp;на Косово</p>

Президентите на България и Косово обсъдиха евроинтеграцията на Западните Балкани

България Преди 1 час

Радев благодари на Вьоса Османи за подкрепата за българската общност в Косово

Теодор-Чикагото се жертва в името на Лечителите в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото се жертва в името на Лечителите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Той победи борбената Ръждавичка в зрелищен капитански дуел

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Крис Евънс и Алба Баптиста станаха родители

Edna.bg

НА ЖИВО: Миньор Перник - Черно море, съставите

Gong.bg

Официално: ЦСКА се раздели с изпълнителния директор, обявява заместника му

Gong.bg

„Показвам как трябва да се постъпва”: Наталия Киселова се оттегли от поста си

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg