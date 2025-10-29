Свят

Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

Монархът не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други членове на обществеността

29 октомври 2025, 10:16
Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн
Източник: Getty Images

К рал Чарлз беше освиркан от протестиращ заради връзките на брат му принц Андрю с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, докато поздравяваше фенове на кралското семейство по време на посещение в катедрала във Великобритания, пише CNN.

„Откога знаете за Андрю и Епстийн?“, крещеше мъжът, докато монархът се разхождаше пред катедралата Личфийлд в северозападна Англия, близо до Бирмингам.

Въпреки че 65-годишният Андрю заяви този месец, че ще се откаже от титлата си херцог на Йорк след години на разследване на поведението и връзките му с Епстийн, въпросите за принца – и какво е знаело кралското семейство за събитията – се засилиха оттогава.

Съдържанието на посмъртни мемоари на Вирджиния Джуфре, която обвини принца в сексуално насилие над нея като тийнейджърка, предизвика подновена негативна реакция по въпроса този месец.

Андрю винаги е отричал твърденията на Джуфре. През 2022 г. той е извършил неразкрито плащане, за да уреди дело, заведено в САЩ от Джуфре, която почина от самоубийство през април.

Британската полиция разследва съобщения в медиите, че през 2011 г. Андрю е помолил един от полицейските си служители да разкрие компрометиращи данни за Джуфре.

Протестиращият пред катедралата можеше да бъде чут да казва още: „Помолихте ли полицията да прикрие Андрю? ... Трябва ли на депутатите (членовете на парламента) да бъде позволено да дебатират с членовете на кралското семейство в Камарата на общините?“

Монархът не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други членове на обществеността.

Източник: CNN    
Крал Чарлз Принц Андрю Джефри Епщайн Кралско семейство Протест Сексуален скандал Вирджиния Джуфре Освиркване Великобритания Катедрала Личфийлд
Последвайте ни

По темата

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 4 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 4 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 4 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава</p>

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

България Преди 3 минути

Министърът на културата коментира и проверката в театралната школа, която носи неговото име

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 5 минути

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 22 минути

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

България Преди 28 минути

Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда

<p>Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия</p>

Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа на магистрала в Сърбия

Свят Преди 29 минути

Детето, родено през 2009 г., е починало на място от получените при инцидента наранявания

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Любопитно Преди 32 минути

Меган и Хари бяха облечени почти еднакво – със сини шапки на „Доджърс“, бели ризи и сини връхни дрехи

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията

Свят Преди 38 минути

Париж се превръща в основна цел на хибридната война на Москва

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

България Преди 43 минути

Тя е задържана за срок до 72 часа

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Свят Преди 44 минути

Руският самолет Ил-20 не е подал полетен план за своята „разузнавателна мисия“ в международното въздушно пространство

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Свят Преди 49 минути

Жената е била на поход и се е отделила от групата, за да си почине, а круизният кораб е отплавал без нея

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

България Преди 1 час

Сега ще има председателски съвет, заяви лидерът на ГЕРБ

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

Бързият влак Варна - София блъсна и уби човек край Тополи

България Преди 1 час

Все още се установява самоличността му

Herbalife отбеляза 15 години в България

Herbalife отбеляза 15 години в България

Любопитно Преди 1 час

Компанията събра близо 500 участници, за да отпразнуват устойчивия растеж, сплотената общност и ангажимента към здравословния начин на живот

<p>Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Най-продаваният модел в историята се сдоби с кросоувър версия през 2022 г., която сега е сериозно визуално ревизирана, идеален повод да разгледаме в детайли обновения модел

Дъщерята на Брижит Макрон - Типен Озиер

Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове

Свят Преди 1 час

Типен Озиер свидетелства в процес за кибертормоз срещу десетима обвиняеми

,

Една трета от руснаците нямат пари за храна

Свят Преди 1 час

Повечето руснаци говорят за подобряване на икономическата ситуация в страната на фона на войната срещу Украйна, сочи проучване на "Галъп"

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Крис Евънс и Алба Баптиста станаха родители

Edna.bg

НА ЖИВО: Миньор Перник - Черно море, съставите

Gong.bg

Официално: ЦСКА се раздели с изпълнителния директор, обявява заместника му

Gong.bg

„Показвам как трябва да се постъпва”: Наталия Киселова се оттегли от поста си

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg