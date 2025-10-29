Освиркаха крал Чарлз заради връзките на принц Андрю с Епстийн

К рал Чарлз беше освиркан от протестиращ заради връзките на брат му принц Андрю с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, докато поздравяваше фенове на кралското семейство по време на посещение в катедрала във Великобритания, пише CNN.

„Откога знаете за Андрю и Епстийн?“, крещеше мъжът, докато монархът се разхождаше пред катедралата Личфийлд в северозападна Англия, близо до Бирмингам.

Въпреки че 65-годишният Андрю заяви този месец, че ще се откаже от титлата си херцог на Йорк след години на разследване на поведението и връзките му с Епстийн, въпросите за принца – и какво е знаело кралското семейство за събитията – се засилиха оттогава.

Съдържанието на посмъртни мемоари на Вирджиния Джуфре, която обвини принца в сексуално насилие над нея като тийнейджърка, предизвика подновена негативна реакция по въпроса този месец.

Андрю винаги е отричал твърденията на Джуфре. През 2022 г. той е извършил неразкрито плащане, за да уреди дело, заведено в САЩ от Джуфре, която почина от самоубийство през април.

Британската полиция разследва съобщения в медиите, че през 2011 г. Андрю е помолил един от полицейските си служители да разкрие компрометиращи данни за Джуфре.

Протестиращият пред катедралата можеше да бъде чут да казва още: „Помолихте ли полицията да прикрие Андрю? ... Трябва ли на депутатите (членовете на парламента) да бъде позволено да дебатират с членовете на кралското семейство в Камарата на общините?“

Монархът не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други членове на обществеността.