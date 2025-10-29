Любопитно

Теодор-Чикагото се жертва в името на Лечителите в “Игри на волята”

Той победи борбената Ръждавичка в зрелищен капитански дуел

29 октомври 2025, 09:11
Теодор-Чикагото се жертва в името на Лечителите в “Игри на волята”
Източник: NOVA

К олоритният миньор Теодор-Чикагото постигна важна победа срещу бившата си съплеменничка и лидер на Феномените, Ръждавичка в “Игри на волята” тази вечер. След триумфа в сблъсъка на капитаните водачът на Лечителите получи възможност да се превърне в най-богатия участник в надпреварата, но избра да си тръгне от Арената с ценни хранителни запаси за бедстващите си съотборници.

Източник: NOVA

Вечерта за участниците започна с поредица от опознавателни разговори с новите попълнения на Сините и Зелените - Ивайло, Радостина, Кристиан, Николета, Томи, Мирослав и Дечо. Докато разпределението на влияние в Резиденцията засега остава непроменено, в Изолатора стратегът д-р Пекин направи поредна крачка, за да си върне властта в племето.

Източник: NOVA

Емоциите на Арената се покачиха с изключително оспорвания сблъсък между лидерите на Феномените и Лечителите. След рано натрупана преднина, Ръждавичка допусна изненадваща грешка, която позволи на нейния съперник Теодор-Чикагото да грабне шанса и да се изкачи до първото място. Победата му донесе шанс да се сдобие с индивидуална награда от 250 гроша - предложение, което отхвърли, избирайки да помогне на останалите си съплеменници преди предстоящата номинационна битка.

Източник: NOVA

Вълненията на бойното поле в Дивия север продължават още тази вечер, когато двата отбора във Войната на племената ще влязат в спор за неприкосновеност. 

Гледайте “Игри на волята” в сряда, 29 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята Теодор-Чикагото Ръждавичка Феномените Лечителите Победа Арена Хранителни запаси Номинационна битка Д-р Пекин
Последвайте ни

По темата

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Какво разказаха част от замесените в случая

Какво разказаха част от замесените в случая "Хъсърджиев"

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 3 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 2 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 3 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 3 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Столична община се готви за криза с боклука в &bdquo;Изгрев&ldquo;, &bdquo;Слатина&ldquo; и &bdquo;Подуяне&ldquo;</p>

Столична община се готви за кризисна организация с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

България Преди 2 минути

Единственият допуснат кандидат до отваряне на оферта – фирмата „Сорико-Бакс“, не декриптира своето ценово предложение

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Киев атакува Москва за трета поредна нощ, Украйна прати 100 дрона срещу Русия

Свят Преди 15 минути

Киев заяви, че целта е да бъдат поразени военни и индустриални обекти, да се подкопае руската военна икономика и да се покаже на руснаците, че конфликтът вече не е далечен

<p>Тибет затвори достъпа до Еверест</p>

Обилен сняг затвори Еверест - циклон променя времето в Хималаите

Свят Преди 42 минути

Не е ясно дали има бедстващи туристи в района на Еверест в Тибет

Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета

Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета

Свят Преди 1 час

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не е присъствал на теста

Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори

Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Кампанията приключи с дебати по телевизия Ен О Ес, в който участваха 15 партии

Тръмп кацна в Южна Корея за ключови търговски преговори

Тръмп кацна в Южна Корея за ключови търговски преговори

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ омаловажи ракетното изпитание на Пхенян и се фокусира върху икономическите преговори, докато срещата със Си Цзинпин засенчва обиколката

Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат

Тръмп изрази съжаление, че не може да се кандидатира за трети мандат

Свят Преди 1 час

Той отбеляза обаче, че републиканската му партия има добри възможности за кандидат на следващите президентски избори

Ураганът "Мелиса" отслабна над Ямайка, но остава "животозастрашаващ"

Ураганът "Мелиса" отслабна над Ямайка, но остава "животозастрашаващ"

Свят Преди 1 час

"Мелиса" се насочва към Куба

"Хамас" откри телата на двама заложници в Газа

"Хамас" откри телата на двама заложници в Газа

Свят Преди 1 час

Не е ясно кога телата ще бъдат предадени на Израел

<p>Празник днес имат жените с красивите имена...</p>

Почитаме света Анастасия Римлянка, какво се знае за нея

Любопитно Преди 1 час

Тя живяла в Рим по времето на император Деций

Израелски удари отнеха живота на над 50 души в Газа, стотици ранени

Израелски удари отнеха живота на над 50 души в Газа, стотици ранени

Свят Преди 1 час

Сред жертвите има и 22 деца

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Технологии Преди 2 часа

Компанията вижда огромно развитие на технологията през следващите години

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

България Преди 2 часа

Каква е процедурата?

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

България Преди 2 часа

Това ще са първите в историята ни бюджети в евро

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Любопитно Преди 2 часа

Ето как да си го приготвите у дома

,

Отменят ли коледни базари в Германия: проверка на фактите

Свят Преди 2 часа

В Германия масово отменят коледни базари заради страха от тероризъм и високите разходи за сигурност, твърдят публикации в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес почитаме паметта на една смела мъченица - ето кой има имен ден

Edna.bg

50-годишен футболист превъртя играта

Gong.bg

Бербатов от Англия: Отвлякоха ме, мислих, че това е краят

Gong.bg

„Показвам как трябва да се постъпва”: Наталия Киселова се оттегли от поста си

Nova.bg

Топла есен: Около 20 градуса до края на седмицата

Nova.bg