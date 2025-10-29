Теодор-Чикагото се жертва в името на Лечителите в “Игри на волята”

К олоритният миньор Теодор-Чикагото постигна важна победа срещу бившата си съплеменничка и лидер на Феномените, Ръждавичка в “Игри на волята” тази вечер. След триумфа в сблъсъка на капитаните водачът на Лечителите получи възможност да се превърне в най-богатия участник в надпреварата, но избра да си тръгне от Арената с ценни хранителни запаси за бедстващите си съотборници.

Вечерта за участниците започна с поредица от опознавателни разговори с новите попълнения на Сините и Зелените - Ивайло, Радостина, Кристиан, Николета, Томи, Мирослав и Дечо. Докато разпределението на влияние в Резиденцията засега остава непроменено, в Изолатора стратегът д-р Пекин направи поредна крачка, за да си върне властта в племето.

Емоциите на Арената се покачиха с изключително оспорвания сблъсък между лидерите на Феномените и Лечителите. След рано натрупана преднина, Ръждавичка допусна изненадваща грешка, която позволи на нейния съперник Теодор-Чикагото да грабне шанса и да се изкачи до първото място. Победата му донесе шанс да се сдобие с индивидуална награда от 250 гроша - предложение, което отхвърли, избирайки да помогне на останалите си съплеменници преди предстоящата номинационна битка.

Вълненията на бойното поле в Дивия север продължават още тази вечер, когато двата отбора във Войната на племената ще влязат в спор за неприкосновеност.

