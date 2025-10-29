Свят

Една трета от руснаците нямат пари за храна

Повечето руснаци говорят за подобряване на икономическата ситуация в страната на фона на войната срещу Украйна, сочи проучване на "Галъп"

29 октомври 2025, 09:43
Една трета от руснаците нямат пари за храна
Източник: iStock

П овечето руснаци говорят за подобряване на икономическата ситуация в страната на фона на войната срещу Украйна, сочи проучване на "Галъп". Но на една трета от анкетираните не им стигат парите дори за храна, съобщи Deutsche Welle.

Повечето руснаци смятат, че икономическата ситуация в руските градове се подобрява въпреки западните санкции, наложени заради нахлуването на Русия в Украйна. Това сочат данните от проучване на "Галъп".

Изчерпва ли се икономическият оптимизъм на руснаците?

48 процента от анкетираните говорят за подобряване на икономическите условия, т.е. този показател е по-висок, отколкото преди началото на войната в Украйна. Същевременно оптимизмът на руснаците става по-сдържан - пикът в резултатите е бил регистриран през 2023 година: 56 процента.

Паралелно расте броят на тези, които говорят за влошаване на икономическото положение в страната - те вече са 39 процента. През последните 15 години този показател е бил по-висок само по време на пандемията - около 50 на сто.

Предположенията са, че определени заслуги за все още преобладаващите положителни настройки на руснаците имат рекордно ниската безработица и ръстът на заплатите, предизвикан от дефицита на работна сила в резултат от мобилизацията, се отбелязва в проучването.

Около 40 процента живеят комфортно със заплатите си

Забележително е, че от началото на  войната осезаемо е нараснал и делът на руснаците, които смятат, че заплатата им стига за комфортен живот. Ако до 2021 година те са били 25 процента, в последните години наближават 40 на сто.

Предният пик на уверения от този вид е бил през 2014 година - след анексията на Крим и първите западни санкции. Експертът от "Галъп" Джъстин Маккарти казва пред ДВ, че това е следствие едновременно на "ефекта на емоционален подем" в обществото и тенденциите, наблюдавани в руската икономика от 2022 година насам - по-конкретно увеличението на заплатите.

Една трета от руснаците нямат пари даже за храна

Допитването на "Галъп" установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Но прави впечатление друга тенденция: напоследък той спадаше и бедстващите хора през 2014 година са били по-малко от 15 процента. След намесата на Русия в делата на Украйна и курса на руските власти на противопоставяне със Запада броят на руснаците с твърде ниски доходи е започнал трайно да расте.

"Контрастът между рекордно ниското ниво на безработицата и продължаващите трудности с покупката на храна подчертават неравномерния характер на икономическата устойчивост на Русия", констатират авторите на изследването.

Оценката на "Галъп" е, че в годините след нахлуването в Украйна икономиката на Русия "се е оказала по-устойчива, отколкото се е очаквало, но през 2025 година все по-явно се виждат признаци на напрежение".

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Руска икономика Проучване на Галъп Война в Украйна Западни санкции Икономически нагласи Доходи на руснаците Безработица Заплати Дефицит на работна сила Икономическа устойчивост
