Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Достъпът до него е разрешен единствено за членовете на Първата нация Стоуни, които го смятат за свещен

29 октомври 2025, 06:39
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
О стровът на духовете, често наричан „скъпоценността“ на Националния парк Джаспър, е малка, необитаема ивица земя, обгърната от почти митичен чар. Разположен в сърцето на езерото Малигн, заобиколен от заснежени върхове и тюркоазени води, този отдалечен кът, намиращ се на 14 км от най-близкия път и 49 км от най-близкия град, е един от най-емблематичните обекти в Канада. Въпреки че през по-голямата част от годината е полуостров, свързан с тясна ивица земя с източния бряг на езерото, Островът на духовете привлича десетки хиляди пътешественици всяка година, които искат да заснемат неговите борове, извисяващи се към алпийския комплекс „Залата на боговете“, пише ВВС

Световна слава и природна красота

Островът придобива световна известност през 1960 г., когато Kodak излага 18-метрово изображение на това място в Гранд Сентръл Стейшън в Ню Йорк. През следващите десетилетия той се появява в реклами на Apple, американски филми, телевизионни предавания и билбордове из Канада. „Когато видиш снимка на Островът на духовете, трудно можеш да повярваш, че такива места съществуват в реалния живот,“ споделя Тайлър Риопел, изпълнителен директор на Туризъм Джаспър. „Това е едно от най-вдъхновяващите места в света.“

Посетителите могат да достигнат острова по два начина: чрез круизна лодка, която спира за 15-минутна фотосесия на близка гледна точка, или чрез 28-километрово пътуване с кану или каяк от северния край на езерото. „Круизът е чудесен за кратко посещение, но гребането е невероятно изживяване,“ казва Риопел. „Цялото величие на острова се разкрива най-добре от тази перспектива.“ Пътуването с каяк разкрива калейдоскопична гледка, тъй като топящият се лед от околните ледници освобождава „скално брашно“, което придава на водата нюанси от млечнобяло до хипнотично зелено, ставайки все по-интензивно с приближаването към острова.

Свещено място за Стоуни

Въпреки малкия си размер – островът може да се прекоси с няколко крачки – достъпът до него е разрешен единствено за членовете на Първата нация Стоуни, които го смятат за свещен. „От незапомнени времена тези планини са наш дом,“ разказва Бари Уесли, пазител на знанието и защитник на езика на Стоуни. За тях островът е Гитни-ми-Макоче, или „Лечебният остров“, място с целебни сили, благодарение на уникалното си разположение между суша и вода, обграден от планини, които според вярванията им представляват техните предци.

„Хиляди години провеждахме лечебни церемонии тук, но когато през 1907 г. беше създаден Националният парк Джаспър, бяхме изгонени,“ споделя Уесли. „Създателят ни даде отговорността да се грижим за тази земя и острова, и сега най-накрая се свързваме отново с него.“ След опустошителни пожари в парка, включително един през 2015 г. и друг през 2025 г., Стоуни възобновяват своите церемонии, връщайки се за първи път от над век, за да изпълнят ритуали за изцеление на земята.

Историята на откриването

През 1907 г. американската художничка и фотографка Мери Шефер Уорън тръгва да търси „сияещо“ езеро, известно само на коренното население. След седмици неуспешно търсене ловецът от Стоуни Самсън Бийвър ѝ предоставя ръчно нарисувана карта, която я отвежда до езерото Малигн. На следващото лято, придружена от водачи и коне, тя преодолява студ, комари и опасни речни преходи, за да стигне до върха на планина, откъдето описва гледката като „най-прекрасната в Скалистите планини“. Нейната книга от 1911 г., „Стари индиански пътеки на Канадските Скалисти планини“, представя езерото на света и насърчава защитата му, което води до включването му в новосъздадения резерват.

„Тази бяла жена беше чужденка на тази земя. Някой направи карта за нея, и този човек беше моят пра-пра-прадядо Самсън,“ казва Уесли. „Предците ми искаха да споделят този красив дар със света, и ние почитаме това желание.“ Въпреки това, малко след това Бийвър и други семейства от Първите нации са изгонени, за да се направи място за горския резерват Джаспър.

Пътят до острова

В днешно време пътешествениците могат да следват историческия маршрут на Шефер Уорън по Айсфийлдс Паркуей – 232-километров път, свързващ парковете Банф и Джаспър, често наричан „едно от най-зрелищните шофирания в света“. Той минава покрай над 100 ледника, алпийски върхове и искрящи езера, като служи като врата към Островът на духовете. По пътя си посетителите срещат коренни водачи, които разкриват как земята се е променила след изселването на предците им.

Тим Патерсън, собственик на Zuc'min Guiding, показва маркери, отбелязващи отстъплението на ледника Атабаска, който се топи с 9 метра годишно и може да изчезне до 2100 г. „Тези маркери са като надгробни камъни,“ казва той, отбелязвайки, че ледникът, някога източник на вода и живот за коренните общности, сега е застрашен. От 2022 г. той предлага пешеходни турове с ниско въздействие, разказвайки за значението на ледниците за Първите нации.

Лорън Мобърли от нацията Асенивуче Виневак води хеликоптерни турове над Джаспър, разкривайки историята на изселените си предци и местата, свързани с тях, като горещите извори Миет. „Тези истории бяха заличени за дълго и трябваше да бъдат чути,“ казва тя. Матрисия Бауер, водач от Крий, обяснява нарастването на коренния туризъм с по-големия акцент върху истината и помирението в Канада. „Хората искат да разберат истинската история,“ казва тя, докато показва ядливи растения край река Атабаска.

Изживяване с каяк

Пътуването до Островът на духовете с каяк е предизвикателство, което изисква подготовка. Водата в езерото е около 4°C, и както предупреждава Хайди Фенглер от Паркове Канада, „това не е място за начинаещи“. На къмпинга Фишърманс Бей пътешественици от различни краища на света споделят своите истории – от стюардеси на Air Canada, планирали пътуването си две години, до тайванка, привлечена от снимка на острова, и пенсиониран водач, сравняващ езерото Малигн с „огърлица от перли“.

Професионалният фотограф Джейк Греъм, който е посещавал острова многократно, отбелязва: „Това е едно от малкото места, от които никога няма да ми омръзне.“ Приближавайки острова, посетителите виждат свещения жезъл на Стоуни, поставен като знак на благодарност към земята, но табела ясно предупреждава: „Свещена и крехка зона. Без достъп.“ Някои пътешественици са откраднали жезли в миналото, което подчертава необходимостта от уважение към мястото.

Уроци от миналото и надежда за бъдещето

Островът на духовете е символ на усилията на коренното население да си върне достъпа до земите си, изгубени при създаването на националните паркове. След пожарите в Джаспър Стоуни работят с властите, за да споделят историята си, като пътниците на круизите научават за оригиналното име на острова и неговото значение. „Ако хората посещават едно място твърде много пъти, ще го изчерпят,“ казва Уесли. „Сега, когато светът знае за Островът на духовете, имаме нужда от помощ, за да го запазим.“

Гребането през гъста мъгла или наблюдаването на острова под звездите на второто по големина светилище за тъмно небе в света оставя усещане за връзка с нещо по-голямо. Както казва Уесли, „Когато се приближиш до Островът на духовете, ще усетиш неговата енергия. Не бързай, слушай и той ще ти разкаже история.“ Тази история, изтъкана от природата и наследството на Стоуни, напомня, че опазването на този свещен кът зависи от всички нас.

Източник: BBC    
