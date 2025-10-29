"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова подаде оставка.

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност, обяви председателят на парламента Наталия Киселова след като откри днешното пленарно заседание.

"За мен беше чест", добави тя.

След това Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на заседанието.

Във вторник, след среща между ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, стана ясно, че Рая Назарян става председател на Народното събрание.

Ротацията на поста ще бъде на всеки 10 месеца.