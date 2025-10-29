Обилен сняг затвори Еверест - циклон променя времето в Хималаите

Н еобичайно обилните за сезона снеговалежи принудиха властите в Тибет да спрат достъпа до китайската страна на Еверест, след като циклон, движещ се през Индия, причини резки промени във времето високо в Хималаите, предаде Ройтерс.

Условията са неподходящи за преминаване на превозни средства, предупреди туристическият отдел на Тингри, най-населения окръг на Тибет на границата между Китай и Непал.

Pansamantalang ipinagbawal ng mga awtoridad sa Tibet ang pagpapapasok ng mga bisita sa Mount Everest simula nitong Martes matapos ang malakas at hindi pangkaraniwang pag-ulan ng niyebe dulot ng Cyclone Montha na tumatawid sa India at nakaapekto sa panahon sa kabundukan ng… pic.twitter.com/CTh8LFHOWx — NET25 (@NET25TV) October 29, 2025

Не е ясно дали има бедстващи туристи в района на Еверест в Тибет. Пресслужбата на тибетското правителство не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар.

Според прогнозата за времето се очаква температурите в Тингри да паднат през следващите дни. От другата страна на границата, в западните и северните хималайски региони на Непал, се съобщава за обилни снеговалежи и дъжд, които сериозно са засегнали туристическите дейности. Непалските власти посъветваха туристите на своя територия да останат в базовите лагери или да слязат.

Вижте в нашата галерия : 7 интересни факта за връх Еверест

Еверест е най-високият връх на Земята над морското равнище. Разположен е в Хималаите, на границата между Непал и автономния регион Тибет в Китай.

Официалната му височина, измерена и съвместно обявена от Непал и Китай през 2020 г., е 8848,86 метра.

Върхът е централна част от масива Махалангур Химал, който включва и други от най-високите върхове в света. Името "Джомолунгма" на тибетски означава "Богиня-майка на света" или "Богиня на долината", отразявайки свещения му статут сред местните народи.

Непалското име "Сагарматха" се превежда като "Чело на небето". Европейското име "Еверест" е дадено през 1865 г. от Кралското географско дружество в чест на сър Джордж Еверест, бивш главен геодезист на Индия, който ръководи голяма част от първите проучвания на региона.

Стотици туристи са спасени след необичайната буря на Еверест

Еверест е част от Хималайската верига, формирана в резултат на сблъсъка на индийската и евразийската тектонски плочи преди около 60 милиона години, което продължава да причинява издигане на планинската верига. Върхът е известен със своите изключително сурови метеорологични условия, включващи екстремни ниски температури, които често падат под -40°C, силни ветрове, достигащи над 200 км/ч, и драстично ниски нива на кислород, особено над 8000 метра, т.нар. "зона на смъртта".

Първото успешно изкачване на Еверест е осъществено на 29 май 1953 г. от новозеландеца Едмънд Хилари и Тензинг Норгей през Югоизточния хребет. Този исторически момент отваря нова глава в алпинизма и променя завинаги възприятията за възможностите на човека.

Оттогава хиляди алпинисти са се опитали да покорят върха по различни маршрути, като много от тях са успели, но за съжаление над 300 души са изгубили живота си в опитите.

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Върхът е сцена и на други забележителни постижения.

През 2007 г. британският алпинист Род Бейбър осъществява рекордно телефонно обаждане с мобилен телефон от самия връх, използвайки базова станция в Китай, доказвайки технологичния напредък дори в такива екстремни условия. През 2008 г. е направен опит олимпийският огън да бъде пренесен до Еверест.

През 2013 г., точно 60 години след първото изкачване, руският бейзджъмпър Валери Розов извършва рекорден скок с парашут от височина 7220 метра по северния маршрут, приземявайки се безопасно на ледника Ронгбук.

Изкачването на Еверест остава едно от най-големите предизвикателства в света, привличащо алпинисти от всички краища. Въпреки нарастващата комерсиализация на експедициите, върхът продължава да бъде символ на издръжливост, приключения и човешкия стремеж към покоряване на пределите. Едновременно с това, нарастващият брой посетители поражда и сериозни екологични проблеми, свързани със замърсяването и натрупването на отпадъци по склоновете му.