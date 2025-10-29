Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

О чаква се ценен архив, принадлежал на жертва от „Титаник“, съдържащ редки предмети, свързани с фаталното пътуване – включително списък с пътници от първа класа – да бъде продаден за над 100 000 долара на търг следващия месец.

Фредерик Сътън, 61-годишен пътник от първа класа от Ню Джърси, е погребан в морето след потъването на „Титаник“ на 14 април 1912 г. Макар тялото му никога да не е било открито, няколко от личните му вещи са спасени от останките и завещани на семейството му, което ги е съхранявало повече от век. Сега цялата колекция се предлага на търг в Девайзес, Уилтшир, на 22 ноември. Сред експонатите е единственият известен оцелял списък с пътници от първа класа, както и бележка от White Star Line, с която се уведомяват роднините на Сътън, че ще трябва да закупят билет за първа класа, за да бъде транспортирано тялото му безопасно.

Според аукционната къща Henry Aldridge & Son семейството на Сътън е било погрешно информирано, че тялото му е открито и докарано в Нова Скотия на борда на кораба MacKay Bennett.

Аукционерът Андрю Олдридж се възхищава на архива и го определя като „една от най-пълните колекции от този тип“, които аукционната къща някога е виждала. „Да откриеш списък с пътници от първа класа, които не само са били на борда на „Титаник“, но и са потънали във водата и всъщност са оцелели, е наистина забележително“, каза Олдридж пред Би Би Си.

„Вторият елемент от колекцията, който я издига на друго ниво, е включването на „Важна бележка“ от линията White Star“, добави той. Оцелял пътник от първа класа, седял до Сътън на вечеря през уикенда преди потъването на „Титаник“, е споделил, че възрастният мъж не се е чувствал добре през последните няколко дни, според обявата на аукционната къща.

Сътън пътува до Англия през март 1912 г. по неуточнени здравословни причини и се завръща у дома с „Титаник“.

Някои предполагат, че Сътън е останал заклещен в каютата си и се е удавил там. Други смятат, че е замръзнал до смърт или се е удавил след дълго пребиваване във водата, ако изобщо е успял да излезе зад борда. На търга ще бъдат представени и малка колекция от „лични вещи“ на Сътън, извадени от останките, включително златен пръстен с печат с инициалите му и сребърна свирка.

Втора партида от предметите на Сътън ще бъде пусната в продажба през април 2026 г., точно навреме за 114-ата годишнина от потъването на „Титаник“. През април писмо, написано от един от оцелелите пътници, беше продадено за колосалните 399 000 долара.

През ноември 2024 г. пощенска картичка, изпратена от британски търговец на чай, който загина в останките от катастрофата, беше продадена за 25 000 долара.