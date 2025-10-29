Herbalife отбеляза 15 години в България

Herbalife, световен лидер в областта на храненето и активния начин на живот, отбеляза своята 15-годишнина в България с двудневно събитие в Sofia Event Center.

От откриването на местния офис през 2010 година., Herbalife България продължава да се развива изключително успешно. През първите три години компанията има малко над 1700 дистрибутори, a днес техния брой е над четири пъти по-голям и надхвърля 7 000 души, благодарение както на нарастващия интерес към здравословния начин на живот, така и на силната подкрепа на глобална общност на Herbalife.

Програмата на двудневното събитие включваше тематични обучения, споделяне на успешни практики, както и представяне на бъдещата визия на компанията – да се превърне във водеща компания, общност и платформа за здраве и благополучие. Участниците имаха възможност да подкрепят и благотворителната дейност на Herbalife чрез Фондация „Семейство Herbalife“ (Herbalife Family Foundation – HFF).

От 2009 г. насам компанията работи с Фондация „За нашите деца“, като подпомага приемни семейства в центрове за обществена подкрепа в София и Пловдив. През годините това партньорство помага на над 1 500 деца, като ежегодното финансиране от Herbalife осигурява храна за бебета и малки деца, както и насоки за здравословно хранене.

Компанията продължава да подкрепя и спортни инициативи чрез сътрудничество с двукратния световен шампион и сребърен медалист от Параолимпийските игри в Токио 2020 Християн Стоянов, както и с изгряващата тенис надежда Денислава Глушкова. Членовете на Herbalife в България традиционно участват и в масови спортни прояви като Софийския маратон и Legion Run, като по този начин насърчават ценностите на активния начин на живот и сплотеността.

Източник: Herbalife

По повод 15-годишнината Ромео Казанеску, директор на Herbalife България, коментира:

„Развитието на Herbalife България отразява не само нарастващата популярност на тенденцията за здравословен начин на живот, но и доказва доверието, което нашите клиенти имат в иновативните ни продукти и силата на общностите, които изградихме. Въпреки икономическите предизвикателства през последните години, нашият бизнес модел продължи да привлича хора, търсещи гъвкавост и възможност да изградят собствен бизнес в сферата на благополучието.

През последното десетилетие почти удвоихме продажбите си и вече имаме над 50 активни общности в страната, които осигуряват подкрепа за здравето и благополучието на стотици хиляди хора. Изключително се гордея с нашата работа с Фондация „За нашите деца“ – да виждам как това помага на семейства, носи огромно удовлетворение. Радвам се, че успяхме да отбележим 15 години Herbalife България по такъв забележителен начин.“

