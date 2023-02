Оскари 2023: Андреа Райзбъро запазва номинацията си въпреки "притесненията"

О рганизаторите на наградите "Оскар" решиха, че британската актриса Андреа Райзбъро може да запази номинацията си, но заявиха, че тактиката, използвана в кампанията на нейния филм, "предизвиква безпокойство", предаде BBC.

Специалистите не очакваха, че Райзбъро ще получи номинация, но актрисата беше подкрепена от звезди като Гуинет Полтроу, Кортни Кокс, Дженифър Анистън и Едуард Нортън.

British actress Andrea Riseborough to keep Oscars nomination despite 'concerns' https://t.co/nMZ3zQp4Zk