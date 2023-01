След агресивна рекламна кампания: "Оскарите" преразглеждат номинация

Американската Академия за кинематографично изкуство и наука обяви, че преразглежда тазгодишната кампания за наградите "Оскар", след като медия повдигна въпроса за изненадващата номинация на британската актриса Андреа Райзбъро, предаде Ройтерс.

Anonymous Oscar Voters Discuss Andrea Riseborough Controversy: ‘If Disqualified, It Would Be a Decimation of the Actors’ Choice’ https://t.co/UTDBboR8on — Variety (@Variety) January 30, 2023

Във вторник тя попадна сред кандидатките за отличието в категорията за най-добра актриса във водеща роля заради превъплъщението си на самотна майка алкохоличка в малко известния филм "Лесли". Това шокира специалистите, които не очакваха Райзбъро да получи номинация.

Медията "Пак" съобщи в четвъртък, че изненадващата номинация е предизвикала въпроси дали агресивната кампания в полза на актрисата е нарушила правилата за лобиране, установени от американската Академия за кинематографично изкуство и наука.

Организацията разпространи изявление, в което се казва, че "извършва преглед на процедурите за провеждане на кампанията за тазгодишните номинации, за да се гарантира, че не са нарушени указанията". В него обаче не се споменава името на Андреа Райзбъро.

Прегледът е и с цел "да ни информира дали промени на указанията може да са необходими в новата ера на социалните медии и дигиталните комуникации", се казва още в съобщението.

Andrea Riseborough's oscar nomination to be reviewed by Academy https://t.co/KuxfFCPlqj — BBC News (UK) (@BBCNews) January 30, 2023

Академията ограничава начините, по които киностудията могат да се обръщат към членовете й с право на глас, колко често и каква може да е комуникацията в рамките на кампаниите си за наградите “Оскар”.

Според "Пак" съпругата на режисьора на "Лесли" Майкъл Морис - актрисата Мери Макормак и приятели, са "изпратили електронни писма и са се обаждали на тонове членуващи в Академията актьори с молба да гледат малко известния филм… и да качат онлайн публикации за силното изпълнение на Райзбъро".

След това десетки кинозвезди я похвалили "и помогнали да спечели заветната номинация", се казва в медийната публикация.

Представителите на Макормак и Райзбъро не отговориха на отправено запитване за коментар.

To Leslie review – Andrea Riseborough is great in sad country song of a movie https://t.co/WtMmN3EB6S — Guardian culture (@guardianculture) January 30, 2023

Филмът "Лесли" е събрал приходи от 27 000 щатски долара от продадени билети от излизането си през месец октомври, сочат данни на БоксОфисМоджо.

"Имаме доверие в почтеността на нашите номинации и процедурите за гласуване, подкрепяме истинските кампании на хората за изключителни представяния", се казва в изявлението на Академията.

Номинациите за наградите "Оскар" бяха обявени на 24 януари, а церемонията за връчването им ще се състои на 12 март в Лос Анджелис.