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„Свирепа ярост“: Лондон разтърси света с тежко обвинение към Израел

Лондон и още 11 държави наложиха безпрецедентен икономически удар. Тектоничният провал в отношенията изправи Тел Авив пред дипломатическа изолация, а яростният му отговор свари Британското външно министерство напълно неподготвено

9 септември 2026, 12:20
„Свирепа ярост“: Лондон разтърси света с тежко обвинение към Израел
Британският външен министър Ед Милибанд по време на изявление   
Източник: Getty Images

Я ростният отговор на Израел спрямо решението на британското правителство да забрани търговията с израелските селища в окупирания Западен бряг свидетелства за това колко важен е този момент.

Великобритания пое основната тежест на израелския гняв, но фактът, че 12 държави решиха да действат заедно, ясно изостри усещането за възмущение.

Официалните лица в Лондон винаги са знаели, че подобна драматична промяна в политиката спрямо Израел и Палестина ще предизвика враждебна реакция, но изглежда бяха изненадани от бързината и свирепостта на израелския отговор, пише в свой анализ за BBC дипломатическият кореспондент Пол Адамс.

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Затварянето на консулството на Обединеното кралство в Източен Йерусалим, което обслужва Западния бряг и се занимава пряко с Палестинската автономия в Рамала, както и отстраняването на британските представители от Международния център за подкрепа на Газа - органът, създаден миналата година за координиране на усилията за стабилизиране и подпомагане в Ивицата Газа - са изключително враждебни действия.

Те ви показват, че Израел е дълбоко разтревожен от действията във вторник на Обединеното кралство и още 11 държави, сред които Франция, Испания и Канада.

Продуктите, произведени в селищата, може и да не представляват значителен дял от израелския износ, но политическата символика на отделянето им за специално третиране е мощна.

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В продължение на десетилетия британското и други правителства са разглеждали селищата в окупираната палестинска територия като незаконни, но не стигаха до забрана на продуктите, отглеждани или произведени там.

Сега, след като обяви, че Великобритания е съгласна с решението на Международния съд от 2024 г., че окупацията като цяло - включително израелското войсково присъствие - е незаконна, външният министър Ед Милибанд заяви, че икономическите отношения на правителството трябва да отразяват това.

Оттук идва и забраната - не само за продукти, но и за компании, които осигуряват строителство, инфраструктура или финансиране за селищата. Мерките, които включват и ограничения върху продажбите на оръжие, които „съществено допринасят за окупацията“, стигат по-далеч, отколкото мнозина очакваха.

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И това не са само действията - езикът на искреното, понякога дълбоко лично изявление на външния министър е толкова поразителен.

Като „горд британски евреин... непоколебим в подкрепата си за държавата Израел“, Милибанд говори по-директно и по-остро от практически всеки от своите предшественици.

Това, че британски външен министър казва, че „заселническият тероризъм е ширещ се“ и е отговорен за „етническото прочистване“ на палестинци в части от Западния бряг, докато израелското правителство „си затваря очите за това“, е наистина забележително.

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Милибанд нарича това „нулиране“ на британската политика. На моменти днес това изглеждаше като радикално преосмисляне и оставя британско-израелските отношения в най-ниската им точка от десетилетия.

Да, напрегнатата, трескава атмосфера, която неизменно придружава предстоящите израелски избори, може да е допринесла за бруталния отговор на израелския външен министър Гидеон Саар, но повечето израелци споделят неговото усещане за възмущение.

Много израелци намират насилствената, месианска идеология на някои заселници за изключително проблематична. Някои ги виждат като национален срам.

Но това не е същото като да се каже, че са съгласни, че селищата, построени върху земя, завзета по време на Шестдневната война през 1967 г., са незаконни.

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Повечето биха се противопоставили ожесточено на бившия министър-председател Ехуд Олмерт, който миналата година обвини наследника си Бенямин Нетаняху, че е превърнал Израел в международен пария.

Но те усещат как стените на международното осъждане се стесняват - от протести на Евровизия или спортни събития, през издаване на международни заповеди за арест на техните лидери, до забрани за продукти от селищата - и това ги кара да се чувстват тревожни и защитно настроени, пише още в своя анализ ВВС.

За палестинците, от друга страна, това изглежда като напредък.

Палестинското външно министерство похвали страните, приемащи санкции, но призова за „спешни, конкретни мерки“ за спиране на израелското „незаконно заселническо предприятие“.

В Лондон палестинският посланик д-р Хусам Зомлот нарече решението на правителството „преломен момент в отношенията между Обединеното кралство и Палестина“.

Британските „смели стъпки“, каза той, ще помогнат да се проправят пътища за независимостта на държавата Палестина в границите от 1967 г., с Източен Йерусалим като нейна столица.

Но Зомлот знае, че реалността на 59-годишната окупация от страна на Израел не е приключила и дори не се е променила съществено.

Изгледите за жизнеспособна палестинска държава остават изключително малки и има малко непосредствени знаци, че съгласуваните действия на 12 държави ще обърнат изглеждащото неумолимо завземане на Западния бряг от Израел.

Само Съединените щати разполагат с такова влияние, ако решат да го упражнят.

През 1991 г. президентът Джордж Х. У. Буш и неговият железен държавен секретар Джеймс Бейкър заплашиха да задържат заемни гаранции в размер на 10 милиарда долара от правителството на премиера Ицхак Шамир, когато известният с твърдостта си Шамир отказа да обещае, че те няма да бъдат използвани за финансиране на заселническа дейност в окупираните територии.

Но Доналд Тръмп досега не е показал никакво желание да обуздае плановете за заселване на Бенямин Нетаняху.

Някои части от движението MAGA на Тръмп се обърнаха срещу Израел през последните години, но посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби е пламенен християнски ционист, който споделя виждането на Израел, че Западният бряг е бил обещан на евреите от Бога.

Така че действията от вторник на Обединеното кралство и неговите партньори ги изправят не само срещу Израел, но и срещу основния поддръжник на Израел във Вашингтон, завършва анализът на ВВС.

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