Десетки изчезнали деца бяха намерени в Охайо

С пасиха десетки изчезнали деца в САЩ. От Службата на маршалите заявиха, че 79 деца на възраст между 6 и 17 години, които са били обявени за изчезнали и в опасност, са били намерени по време на операция „Меридиан“.

Включваща федерални, щатски и местни правоприлагащи органи през целия месец август, това е била най-голямата операция за издирване на изчезнали деца в историята на Охайо.

Две от откритите деца са били сестри на възраст 13 и 16 години, които са били в неизвестност съответно от юли 2024 г. и април 2026 г., съобщиха от Службата на маршалите на САЩ, съобщава CBS News.

13-годишното момиче е било намерено скрито в подземно пространство под пода на гардероб в спалня в къща на път „Хибс“ в Локборн. Майката на момичетата е била арестувана с влязла в сила заповед за нарушение на пробация, а по време на разследването властите заявиха, че са открили изчезналата 16-годишна сестра в ресторант на „Харисбърг Пайк“ в Колъмбъс.

При друг случай изчезнало 16-годишно момиче, за което се смята, че е станало жертва на трафик на хора, е било намерено с мъж на авеню „Удуърд“ в Толедо, съобщиха маршалите на САЩ. Тя е била откарана в болница, а от Службата на маршалите заявиха, че местните правоприлагащи органи разследват потенциална престъпна дейност.

След като десетките изчезнали деца са били намерени, от Службата на маршалите на САЩ заявиха, че за тях са били осигурени медицински, психологически и социални услуги. Операцията е била насочена към деца, обявени за изчезнали поради редица обстоятелства като подозрения за трафик с цел сексуална експлоатация, злоупотреба, небрежност и бягства от дома.

Маршалът на САЩ Пийт Елиът заяви, че на служителите на реда е било наредено да се отнасят към всяко изчезнало дете така, сякаш е тяхно собствено, и те са направили точно това. „Всяко намерено дете представлява едно, което вече не е с опасност за живота“, каза Елиът в прессъобщение.