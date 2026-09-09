Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври

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П резидентът на Сърбия Александър Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври.

Редовните парламентарни избори трябваше да се състоят през декември 2027 г., но след близо две години протести срещу режима, Вучич подписа указ за предсрочен вот.

Сръбският президент Александър Вучич заяви вчера пред обществената телевизия РТС, че в сряда по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври.

Той пожела на всички участници „успешна демократична надпревара“ и изрази надежда, че след изборите ще бъде намерен изход „от тази криза, за която всички постоянно говорят“.

„С радост ще приема всеки демократичен резултат, мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам, а ако не ме поздравят, свикнал съм с това. Пожелавам успех на всички и ще кажа нещо повече за това утре в 12 часа“, заяви Вучич.

Студентите поискаха избори

Още на 2 септември РТС съобщи, позовавайки се на свои източници, че парламентарните избори ще се проведат на 25 октомври.

До решението за предсрочен вот се стига на фона на продължителни протести, оглавявани от сръбското студентско движение.

То възникна спонтанно след трагедията на железопътната гара в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души.

Студентите обвиниха управляващите за трагедията и оглавиха масови антисистемни протести в страната. Още през май 2025 г. те поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Студентите ще участват във вота

Студентското движение ще участва в изборите като наблюдатели и ще подкрепя кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и досега не са били част от политическия живот на Сърбия.

Предстоящият вот ще се проведе на фона на продължаващото политическо напрежение в страната и протестите срещу управляващите.