Свят

Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври

Сръбският президент подписа указа в сряда по обяд, студентското движение настоява за нови избори от май 2025 г.

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 9 септември 2026, 12:10
„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями

„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями
Сделката за Украйна: Тръмп е изкушил Путин с „впечатляващо“ предложение зад кулисите

Сделката за Украйна: Тръмп е изкушил Путин с „впечатляващо“ предложение зад кулисите
Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел
Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана
Сутрешна роса спаси Германия от мащабен енергиен срив и токов удар

Сутрешна роса спаси Германия от мащабен енергиен срив и токов удар
Простреляха в лицето протестиращ срещу „Алтернатива за Германия“ в град Хале

Простреляха в лицето протестиращ срещу „Алтернатива за Германия“ в град Хале
Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями

Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями
Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

П резидентът на Сърбия Александър Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври. 

Редовните парламентарни избори трябваше да се състоят през декември 2027 г., но след близо две години протести срещу режима, Вучич подписа указ за предсрочен вот.

Сръбският президент Александър Вучич заяви вчера пред обществената телевизия РТС, че в сряда по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври.

Той пожела на всички участници „успешна демократична надпревара“ и изрази надежда, че след изборите ще бъде намерен изход „от тази криза, за която всички постоянно говорят“.

„С радост ще приема всеки демократичен резултат, мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам, а ако не ме поздравят, свикнал съм с това. Пожелавам успех на всички и ще кажа нещо повече за това утре в 12 часа“, заяви Вучич.

  • Студентите поискаха избори

Още на 2 септември РТС съобщи, позовавайки се на свои източници, че парламентарните избори ще се проведат на 25 октомври.

До решението за предсрочен вот се стига на фона на продължителни протести, оглавявани от сръбското студентско движение.

То възникна спонтанно след трагедията на железопътната гара в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души.

Студентите обвиниха управляващите за трагедията и оглавиха масови антисистемни протести в страната. Още през май 2025 г. те поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори.

  • Студентите ще участват във вота

Студентското движение ще участва в изборите като наблюдатели и ще подкрепя кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и досега не са били част от политическия живот на Сърбия.

Предстоящият вот ще се проведе на фона на продължаващото политическо напрежение в страната и протестите срещу управляващите.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева; БГНЕС    
Сърбия Александър Вучич предсрочни избори парламентарни избори протести студентско движение разпускане на парламента политическо напрежение Народна скупщина Нови Сад
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 знака, че кучето ви има доверие

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 ден
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 ден
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 ден
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Парите ни Преди 9 минути

Натрупаните средства растат с близо 17% за година, а от септември осигурените вече могат да избират как да бъдат управлявани спестяванията им

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

България Преди 11 минути

Месечните помощи вече няма да се спират за цяла година, предвиждат одобрени от правителството промени

<p>Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.</p>

Нов механизъм за минималната заплата: Между 620 и 673 евро може да е възнаграждението през 2027 г.

България Преди 19 минути

Правителството одобри промени в Кодекса на труда

Мерц: Русия е подготвяла с месеци атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Мерц: Русия е подготвяла с месеци атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Свят Преди 40 минути

Германският канцлер заяви, че само по щастлива случайност са били избегнати жертви и големи материални щети

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

Любопитно Преди 46 минути

46-годишната Пламена Денчева от отбора на „Урагани“ е успешен брокер, майка и кросфит маниак. Бъркана за сестра на 20-годишната си дъщеря, тя влиза на Арената с дисциплина на войник, за да покаже, че е отвяла младите още на кастингите

„Тялото знае преди теб“: Как да разпознаем скритите сигнали на бърнаута

„Тялото знае преди теб“: Как да разпознаем скритите сигнали на бърнаута

Любопитно Преди 55 минути

Кога умората се превръща в прегаряне, как да го различим от депресията и защо терапията е превенция, а не последна спирка

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

България Преди 57 минути

Хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето, а екипите остават на терен заради риск от ново разпалване

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата и бизнес дама демонстрира зашеметяващи извивки и емблематичните си татуировки в новата фотосесия за марката си Savage X Fenty, напомняйки че за нея сезонът на съблазънта никога не приключва

Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Любопитно Преди 1 час

Зад бляскавия си брак с Джордж Клуни, световноизвестната правозащитничка Амал Клуни крие впечатляващ път – от бягството от войната в Ливан и образованието в Оксфорд до борбата за човешки права и подкрепата за младите жени

Полетите във Великобритания са възобновени след мащабния срив, но хаосът продължава

Полетите във Великобритания са възобновени след мащабния срив, но хаосът продължава

Свят Преди 1 час

Стотици хиляди пътници бяха засегнати от техническия проблем

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България Преди 1 час

Външният министър потвърди подкрепа на страната ни за европейската интеграция на Кишинев

„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

Любопитно Преди 1 час

13-годишният бъдещ крал принц Джордж започна петгодишното си обучение в престижния колеж Итън. Съпроводен от принц Уилям и Кейт Мидълтън, той облече традиционната униформа, следвайки стъпките на баща си в историческото училище в Уиндзор

Радев заминава за Париж за срещата на върха по космическите въпроси

Радев заминава за Париж за срещата на върха по космическите въпроси

България Преди 1 час

Премиерът ще присъства на подписването на меморандум между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ и ще се срещне с Еманюел Макрон

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Музикалната икона Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден с екстравагантно парти в Лондон. Певицата заложи на прозрачен тоалет на Roberto Cavalli, уникални диаманти и златен блясък, а Джей-Зи изненада феновете с жест от сцената на Тотнъм

Бившата приятелка на Илон Мъск Ашли Сейнт Клер

40 млн. долара за мълчание: Бивша приятелка на Мъск с шокиращи разкрития

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск сее „нарочно разединение“ чрез своята социална платформа X, което ще бъде катастрофално, освен ако не бъде регулирано, предупреди майката на едно от 14-те потвърдени деца, на които най-богатият човек в света е баща

Британският външен министър Ед Милибанд по време на изявление

„Свирепа ярост“: Лондон разтърси света с тежко обвинение към Израел

Свят Преди 2 часа

Лондон и още 11 държави наложиха безпрецедентен икономически удар. Тектоничният провал в отношенията изправи Тел Авив пред дипломатическа изолация, а яростният му отговор свари Британското външно министерство напълно неподготвено

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл във филма за Стоичков

Edna.bg

Неочаквано писмо от Бъкингамския дворец изненада Хари и Меган

Edna.bg

Веласкес взе ново попълнение за сблъсъка с ЦСКА

Gong.bg

Христо Янев с изненада за прощалния си мач с ЦСКА

Gong.bg

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Nova.bg

Запалиха десет автомобила в София

Nova.bg