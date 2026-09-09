МВФ: Кандидатите за ЕС могат да увеличат БВП на човек с до 35% за десетилетие

С траните кандидатки за членство в Европейския съюз могат да увеличат брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението с 30-35% в рамките на едно десетилетие. Това показва нов анализ на Международния валутен фонд (МВФ), представен от управляващия директор на институцията Кристалина Георгиева в Брюксел.

„Потенциалната награда е голяма“, заяви Георгиева по време на събитие, организирано от Центъра за европейски политически изследвания (CEPS).

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Тя припомни, че при предишните разширявания на ЕС БВП на глава от населението в регионите, присъединили се към Съюза, е нараснал с над 30% в рамките на десетилетие в сравнение със сходни региони извън ЕС.

„Нов анализ на нашия екип в МВФ показва, че страните кандидатки могат да постигнат сходни резултати и да увеличат БВП на глава от населението с 30-35% в рамките на едно десетилетие“, каза Георгиева.

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Реформите са ключови

По думите на управляващия директор на МВФ обаче подобно повишаване на жизнения стандарт няма да се случи автоматично.

„Кандидатите трябва да проведат смели вътрешни реформи, а ЕС трябва да осигури разумна подкрепа“, подчерта тя.

Около две трети от общите ползи от присъединяването към ЕС идват от по-високата производителност, посочи Георгиева.

„Членството в ЕС само по себе си не води автоматично до повишаване на производителността. Тя трябва да се постигне“, каза тя.

По-високата производителност води до по-добри работни места, по-високи възнаграждения и по-големи икономически възможности. Георгиева я определи като „най-сигурният път към просперитет“, както и като двигател на икономическото сближаване и катализатор за инвестициите и пазара на труда.

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Три фактора за икономическото сближаване

Новият анализ на МВФ откроява три взаимно подсилващи се фактора, които могат да ускорят сближаването на страните кандидатки с ЕС.

Това са вътрешни реформи, основани на достиженията на правото на ЕС, достъпът до единния пазар и ефективното използване на европейското финансиране.

Според базовата оценка на фонда всеки от тези фактори представлява приблизително една трета от потенциалните ползи.

„Ключово значение тук има доброто управление“, посочи Георгиева.

По думите ѝ по-добрите институции намаляват несигурността, насърчават инвестициите, повишават ефективността на публичните разходи и помагат на предприятията да се възползват от възможностите, които създава интеграцията.

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Отговорност има и ЕС

Георгиева подчерта, че отговорността за успеха на процеса не е само на страните кандидатки.

„Ползите от присъединяването ще бъдат по-големи за всички, ако единният пазар стане по-дълбоко интегриран и по-безпрепятствен“, заяви тя.

Според нея разширяването и задълбочаването на единния пазар трябва да се разглеждат като взаимно допълващи се процеси.

„Една по-голяма Европа може да бъде по-силна, но ще бъде много по-силна, ако е и по-добре интегрирана“, каза Георгиева.

Тя отбеляза, че през следващите години се очаква към ЕС да се присъединят страни от Западните Балкани, Молдова и Украйна.

„Ако се предприемат правилните стъпки, разширяването може да осигури значителен и изключително необходим тласък за растежа в Европа, както за държавите кандидатки, така и за тези, които вече са част от Съюза“, заяви управляващият директор на МВФ.

Георгиева: Познавам възможностите на европейската интеграция

Кристалина Георгиева посочи и личния си опит от присъединяването на България към ЕС.

„Аз съм израснала в България и отлично познавам възможностите, които носи европейската интеграция“, каза тя.

По думите ѝ членството в ЕС е подобрило осезаемо живота на българите.

"МВФ ще подкрепя процеса на европейска интеграция чрез политически съвети и развитие на капацитета", посочи още Георгиева.

След няколко седмици фондът ще открие в Рим нов център за развитие на капацитета за страните от Западните Балкани и Молдова, SEETAC. Той ще допълни дейността на центъра на МВФ във Виена, който подпомага Украйна.