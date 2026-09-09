САЩ с тежки обвинения към София: България прикрива руски хибридни атаки и дезинформация

С ъединените американски щати отправят сериозни обвинения към България, че системно омаловажава и прикрива руските хибридни атаки и дезинформационни кампании на своя територия. Според официален доклад на Службата за изследвания на Конгреса на САЩ, в навечерието на парламентарните избори през април 2026 г. страната ни се е утвърдила като една от най-уязвимите информационни среди в целия Европейски съюз по отношение на недемократични и злонамерени манипулации.

Документът прави подробен анализ на действията на българските институции спрямо агресията от страна на Москва, съпоставяйки ги с реакцията на съседна Румъния.

ГЕРБ настоява България да излезе с ясна позиция за руските хибридни атаки

Широкият арсенал на руската хибридна война

Анализаторите във Вашингтон подчертават, че хибридният арсенал на Кремъл включва широк спектър от опасни действия: актове на саботаж, политически убийства, нарушаване на въздушното пространство, заглушаване на GPS сигнали, прекъсване и повреждане на критична подводна инфраструктура, кибератаки, инструментализиране на миграцията като оръжие, както и директна намеса във вътрешната политика на редица държави.

Европейски представители категорично обвиняват Русия в манипулиране на информация с цел оказване на влияние върху предизборни кампании, корумпиране на европейски политици и незаконно финансиране на политически сили в множество страни, сред които Франция, Германия, Полша, Черна гора, Молдова и България. И Румъния, и България вече са били обект на т.нар. DDoS атаки (атаки за отказ на услуга), приписвани на проруски хакерски групи, като тези кибератаки са били насочени пряко към изборни системи, правителствени портали и критична инфраструктура.

Руски хакери удариха Украйна и Балканите - засегната е и България

GPS смущенията в Черно море: Две държави, два коренно различни подхода

Нарастващите случаи на заглушаване на GPS сигналите в Черно море се наблюдават внимателно както от Букурещ, така и от София, но реакциите на двете държави са коренно различни. Още през 2023 г. румънската преса цитира тогавашния началник на Щаба на отбраната на Румъния, който директно и публично обвини Русия, че „активно и постоянно“ заглушава GPS комуникациите в техните териториални води. В пълен контраст с тази категоричност, българските представители на отбраната отдават същите смущения на абстрактни „радиоелектрически бойни системи“, като отказват да назоват коя е отговорната страна.

Саботажи и диверсии: Разкрити мрежи срещу пълно мълчание

Разминаването продължава и по отношение на опитите за саботаж. През 2025 г. румънското разузнаване съобщи, че успешно е осуетило саботаж срещу критична инфраструктура и свърза заподозрения с „широка мрежа от саботьори, насочени към европейски държави, контролирани чрез посредници от руските тайни служби“. В момента в Букурещ се води наказателно дело срещу двама украински граждани, вербувани и ръководени от руското разузнаване, които са обвинени в опит за серия от експлозии на територията на ЕС чрез офисите на украинската куриерска компания „Нова поща“. Румънските прокурори свързаха случая с по-мащабен заговор, обхващащ и обекти в Полша.

Докладът на САЩ отбелязва, че българската отбранителна промишленост също може да е била цел на операции за саботаж, свързани с Русия. Българските власти обаче упорито избягват да посочат Москва като вероятен поръчител.

Дронове във въздуха и по плажовете

Като пряка съседка на Украйна, от 2022 г. насам Румъния е преживяла множество нарушения на въздушното си пространство от военни дронове. Данните на румънското Министерство на отбраната показват, че от началото на войната Русия е извършила над 100 атаки срещу украински цели в непосредствена близост до границата. В този контекст са регистрирани 29 неразрешени нахлувания на руски дронове в румънското въздушно пространство, както и множество случаи на намерени отломки на тяхна територия.

В България навлизането на дронове също се случва редовно, но българските власти никога не са обвинили Русия, въпреки че част от апаратите са с очевиден руски произход. Единственият случай, при който премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов свикаха извънредна пресконференция, бе за да отправят упреци към Украйна за навлязъл в българското пространство дрон, за който дори твърдяха, че е носил взрив. Месец след инцидента Министерството на отбраната и МВР така и не дадоха официална информация дали това наистина е било така. Впоследствие бяха открити още няколко дрона в Черно море и по българските плажове, но последва пълно липса на реакция от страна на кабинета.

Причините за българската уязвимост

Американският доклад обяснява това поведение на София с продължителната политическа нестабилност и дълбоката поляризация в страната. В документа се посочва съществуването на „дълбоко вградена инфраструктура за дезинформация“, която се корени в модела на завладяната държава, слабото прилагане на регулациите и ниската обществена устойчивост срещу манипулации.

Все пак в документа се отбелязва, че в очакване на евентуална външна намеса в изборите през 2026 г., българските власти са започнали да предприемат мерки за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи, като за целта са поискали официална подкрепа от Европейския съюз.