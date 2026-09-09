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Голямо рязане в Бюджет 2027: Kои сектори са под натиск

Експерти очакват свиване на държавните разходи и реформи в администрацията, образованието, здравеопазването и пенсионната система

Маргарита Костадинова

9 септември 2026, 11:48
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П одготовката на Бюджет 2027 ще премине по нови правила и при по-силен европейски контрол върху публичните финанси. До понеделник Министерството на финансите трябва да обобщи предложенията на бюджетните организации за план-сметките им за следващата година и актуализираните прогнози до 2029 г., съобщава NOVA.

Темата коментираха в „Твоят ден“ бившият социален министър Христина Христова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Христова обясни, че новите правила не са свързани единствено с членството на България в еврозоната или с размера на бюджетния дефицит. Те са част от новата европейска рамка за наблюдение на публичните финанси.

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„От една година сме в ситуация на нова надзорна рамка на финансите и бюджетите на държавите от Европейския съюз“, посочи тя.

По думите ѝ европейските правила трябва да бъдат отразени и в българското законодателство чрез промени в Закона за публичните финанси и Закона за Фискалния съвет.

Бюджетът вече ще се планира за по-дълъг период

Една от съществените промени е в начина, по който държавата планира финансите си за няколко години напред. Досегашната тригодишна средносрочна бюджетна прогноза се заменя със средносрочен фискално-структурен план.

„Вече всяка държава от Европейския съюз е длъжна да дава фискално-структурен план с перспектива за периода на правителството. Когато едно правителство влезе в ролята си, трябва да представи такъв план до края на мандата си“, обясни Христова.

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Добрин Иванов уточни, че за България периодът е четиригодишен. В плана трябва да бъдат заложени основните политики на правителството, както и прогнозите за приходите, разходите и бюджетния дефицит.

„Не изготвяме вече средносрочна бюджетна прогноза, която беше тригодишна. Изготвяме средносрочен фискално-структурен план - четиригодишен, в който посочваме основните политики на правителството и предвижданията за ръста на приходите и разходите и съответно на бюджетния дефицит“, каза Иванов.

Променят се и сроковете за Бюджет 2027. Проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание до 15 октомври, вместо до 30 октомври, тъй като преди това предстои съгласуване на европейско ниво.

Европейската комисия ще следи особено внимателно бюджетния дефицит и развитието на разходите.

„Голяма мистерия е какво ще бъде представено“

За работодателите големият въпрос е какви реформи ще бъдат заложени в новия бюджет.

„Голяма мистерия е какво ще бъде представено в Бюджет 2027. Ние се надявахме и очакванията ни бяха още в Бюджет 2026 да видим основните реформи, които бяха обещани в предизборната кампания и които видяхме в програмата на правителството“, коментира Иванов.

Той припомни, че Бюджет 2026 е бил представен с дефицит от 5,7% и почти без реформи. Затова очакванията към следващата план-сметка са значително по-големи.

Като положителна стъпка Иванов посочи постигнатото споразумение за механизма за определяне на минималната работна заплата, тъй като размерът ѝ влияе както върху приходите, така и върху разходите на държавата.

Положително оцени и работата по Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите му очакванията България да загуби средства по плана са намалели значително спрямо прогнозите отпреди няколко месеца.

Образованието е сред секторите с най-голяма нужда от промени

Добрин Иванов постави образованието на първо място сред сферите, в които работодателите очакват сериозни реформи.

Той се позова на последните резултати от PISA и предупреди, че проблемите в училище след няколко години директно се пренасят върху пазара на труда.

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„Тези хора три години по-късно излизат на пазара на труда или влизат в университетите. Това са хората, които след това създават брутния продукт, а те не са конкурентни на своите връстници и като работници не са достатъчно производителни и продуктивни“, заяви Иванов.

Промени са необходими и в здравеопазването и държавната администрация.

Христова: Трябва голямо съкращаване на държавните разходи

Христина Христова определи задачата пред правителството и финансовия министър като изключително тежка.

„Трябва да се направи голямо свиване, голямо съкращаване на държавните разходи. Това е най-големият проблем. Последните пет-шест години разходвахме средства, които не сме произвели, които нямаме“, заяви тя.

По думите ѝ през този период са се натрупали сериозни дисбаланси в държавната администрация, включително при възнагражденията в отделните структури.

Христова смята, че трябва да бъдат преразгледани и механизмите, при които определени заплати се увеличават автоматично.

Освен администрацията тя открои образованието, здравеопазването и пенсионната система като сфери, в които промените не могат повече да се отлагат.

„Ние вече драстично не произвеждаме хора с необходимите за икономиката ни и за общественото ни развитие качества. Това е много голям проблем“, каза Христова за състоянието на образованието.

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Ранното пенсиониране също трябва да се преразгледа

Бившият социален министър постави въпроса и за устойчивостта на пенсионната система.

Т.нар. швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите засега се запазва, но Христова смята, че е необходим по-широк анализ на начина, по който функционира системата.

Тя постави и въпроса за обхвата на ранното пенсиониране. Христова припомни препоръки на европейски експерти то да бъде ограничено основно до професии, при които хората действително са изложени на сериозни рискове - например при работа под земята, във въздуха и под водата.

По думите ѝ проблемът не е само финансов. Ниското доверие в публичните системи и усещането за несправедливост също създават сериозно обществено напрежение.

Иванов: Предстои голяма административна реформа

Добрин Иванов заяви, че вече има първи стъпки към промяна чрез реорганизация на отделни министерства и ведомства, съкращаване на персонал и закриване или обединяване на структури с дублиращи се функции.

„Предстои голяма административна реформа“, прогнозира той.

Иванов допуска, че възможности за обединяване има дори при някои министерства.

Сериозни промени са необходими и в сектор „Сигурност“, включително в МВР.

„Там имаме очакване наистина да се извършат съществени реформи, тъй като през последните години бюджетът е огромен и това тежи като воденичен камък на публичните финанси на държавата“, каза Иванов.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
Бюджет 2027 Публични финанси Европейски контрол Фискално-структурен план Реформи Бюджетен дефицит Държавни разходи Образование Пенсионна система Административна реформа
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