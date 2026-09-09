Акция на полицията в община Брусарци: Разследват кмета за престъпление по служба

С пециализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци, съобщава NOVA. В акцията участват служители на Областната дирекция на МВР в Монтана и Районното управление в Лом.

Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на Окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци Наташа Михайлова.

По информация на NOVA се очаква Михайлова да бъде задържана. По случая е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава.