Нетаняху под натиск: Предупреден ли е от ОАЕ преди атаката на „Хамас“?

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху се сблъска с остра политическа реакция във вторник заради публикация, според която президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) го е предупредил за предстояща мащабна операция на „Хамас“ дни преди атаката от 7 октомври 2023 г., пишат от CNN, цитирани от DarikNews.bg
Нетаняху отрече да е бил предупреждаван от ОАЕ преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври
Кабинетът на Нетаняху категорично отхвърли информацията като „абсолютна лъжа“. Опонентите на премиера обаче я определиха като поредното доказателство за това, което според тях е нарастващ списък от предупреждения, които той е пренебрегнал.
Четирима лидери на опозиционни партии – Гади Айзенкот, Нафтали Бенет, Авигдор Либерман и Яир Голан – публикуваха рядко срещано съвместно изявление, в което призоваха за „незабавно и задълбочено разследване“ на „провалите и неправилното функциониране“ на правителството на Нетаняху.
A new report released this week confirmed what so many people had long suspected, that prior to the tragic Oct. 7 2023 attack, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had been warned by UAE and Egyptian intelligence of a planned Hamas assault on Israel. https://t.co/wLSzH1u9ZG— Donald R. Koelper (@Donald_from_HI) September 9, 2026
„Израелската общественост има право да знае: Какво е знаел Нетаняху, кога е знаел, защо не е предал информацията на службите за сигурност и защо не е предприел действия за защита на израелските цивилни?“, се казва в изявлението.
Бившият премиер Нафтали Бенет заяви, че информацията е достоверна. В публикация в X той определи предполагаемото пренебрегване на предупрежденията от страна на Нетаняху като „престъпна небрежност“.
Друг бивш премиер и политически съюзник на Бенет – Яир Лапид – заяви, че самият той публично е предупреждавал за възможна атака преди 7 октомври, както са направили и висши израелски служители по сигурността и представители на Египет.
„Ако Нетаняху беше изпълнил ролята си, клането щеше да бъде предотвратено“, каза Лапид.
- Какво твърди публикацията?
Информацията, публикувана във вестник „Аарец“, се основава на данни от предстояща книга на израелските журналисти Шломи Елдар и Рути Ювал.
Според публикацията президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед се е обадил на Нетаняху около 10 дни преди 7 октомври. По време на 45-минутния разговор той предупредил израелския премиер, че лидерът на „Хамас“ в Газа Яхя Синвар планира мащабна операция срещу Израел, която може да доведе до кръвопролития и да дестабилизира региона.
„Аарец“ цитира и послание, което според изданието Синвар е предал на ОАЕ и Израел чрез палестински посредник в средата на септември 2023 г. В него той предупреждавал за предстоящо „земетресение“.
Според публикацията Нетаняху е реагирал сравнително спокойно на информацията и е уверил президента на ОАЕ, че Израел е подготвен за всеки сценарий.
A new report claims Israeli PM Benjanmin Netanyahu was warned of a major Hamas operation days before October 7 - but didn't pass on the warnings to Israel's security leaders. Israeli Journalist Shlomi Eldar joins @jaketapper to share his reporting. pic.twitter.com/VhpUD7KpUP— The Lead CNN (@TheLeadCNN) September 8, 2026
Във вторник вечерта Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че не коментира „медийни истории или спекулации относно разговори между правителствени лидери“. В същото време ведомството не отрече, че е имало разговор.
„Когато е необходимо, всички съответни разузнавателни данни са били и продължава да бъде обменяни между съответните организации“, се казва в изявлението.
Израелски източник, запознат с въпроса, твърди, че кабинетът на Нетаняху се е опитал да убеди ОАЕ да отрекат публикацията на „Аарец“. Според него обаче емирствата са се съгласили единствено да направят изявление относно обмена на разузнавателна информация.
- Кабинетът на Нетаняху: „Абсолютна лъжа“
Кабинетът на премиера категорично отрече информацията. Оттам заявиха, че Нетаняху „не е разговарял с президента на Обединените арабски емирства през въпросния период и не е получил никакво предупреждение от него“.
Шломи Елдар, един от журналистите, работили по публикацията, обаче оспори това твърдение. Елдар заяви, че разполага с документи и записи, които според него показват, че президентът на ОАЕ се е обадил на Нетаняху около седмица и половина преди 7 октомври и го е предупредил, че Яхя Синвар планира мащабна атака срещу Израел.
- Отговорността за 7 октомври се превръща в предизборен въпрос
Публикацията идва в момент, когато политическите опоненти на Нетаняху се опитват да превърнат въпроса за отговорността за 7 октомври в централна тема на политическия дебат.
При най-смъртоносната атака в историята на Израел бяха убити над 1200 души, а повече от 250 бяха отвлечени и отведени в Газа.
Нетаняху вече е надживял почти всички висши ръководители на израелските служби за сигурност, които заемаха постовете си по време на атаката. След нападението министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб и ръководителите на военното разузнаване, „Мосад“ и „Шин Бет“ или подадоха оставки, или бяха уволнени, или мандатите им изтекоха.
Гади Айзенкот, който според социологическите проучвания е сред водещите опоненти на Нетаняху, заяви, че публикацията на „Аарец“ показва как премиерът е „сляпо водил Израел“ към провалите от 7 октомври. Той отново обеща, че ако бъде избран, ще създаде държавна комисия за разследване на събитията.
Близо три години след нападението Нетаняху продължава да се противопоставя на призивите на опечалените семейства и оцелелите от 7 октомври за създаване на независима комисия, която да разследва пропуските в сигурността и разузнаването, позволили на „Хамас“ да извърши атаката.
Вместо това Нетаняху и негови сътрудници настояват, че ръководителите на службите за сигурност не са го събудили в нощта преди нападението, въпреки разузнавателните данни, че атака на „Хамас“ може да е неизбежна.
- Нови обвинения срещу Нетаняху
Миналия месец съпругата на премиера, Сара Нетаняху, предположи, че Яир Голан – генерал-майор от резерва и лидер на лявата Демократическа партия – е знаел предварително за нападението. Голан сам се е отправил към границата с Газа на 7 октомври, за да помага на оцелели.
В интервю за проправителствения Канал 14 Сара Нетаняху постави под въпрос как Голан е бил „вече облечен и готов“ на разсъмване, за да се отправи на юг, „докато други не са знаели нищо, включително премиерът“.
Голан поиска извинение за това, което нарече „гнусна конспиративна теория“, и заяви, че ще заведе дело за клевета. Той определи твърдението като част от опит на Нетаняху да „пренапише“ събитията от 7 октомври и да избегне отговорността.
След публикацията на „Аарец“ Голан написа в X, че обяснението на премиера „те не ме събудиха“ вече не издържа. „Той знаеше, беше предупреден“, написа Голан, определяйки случилото се не като „грешка в преценката“, а като „съзнателно и престъпно изоставяне“.
Часове по-късно Демократическата партия засили предизборната си кампания срещу Нетаняху, като постави огромен билборд над главна магистрала в Тел Авив. На него беше изписано: „Досието с 1200 убити – причиняване на смърт по небрежност“.