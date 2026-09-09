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Нетаняху под натиск: Предупреден ли е от ОАЕ преди атаката на „Хамас“?

Политически скандал в Израел след публикации за пренебрегнато предупреждение от шейх Мохамед бин Зайед дни преди 7 октомври 2023 г.

9 септември 2026, 12:08
Нетаняху под натиск: Предупреден ли е от ОАЕ преди атаката на „Хамас“?
Източник: БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху се сблъска с остра политическа реакция във вторник заради публикация, според която президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) го е предупредил за предстояща мащабна операция на „Хамас“ дни преди атаката от 7 октомври 2023 г., пишат от CNN, цитирани от DarikNews.bg

Нетаняху отрече да е бил предупреждаван от ОАЕ преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври

Кабинетът на Нетаняху категорично отхвърли информацията като „абсолютна лъжа“. Опонентите на премиера обаче я определиха като поредното доказателство за това, което според тях е нарастващ списък от предупреждения, които той е пренебрегнал.

Четирима лидери на опозиционни партии – Гади Айзенкот, Нафтали Бенет, Авигдор Либерман и Яир Голан – публикуваха рядко срещано съвместно изявление, в което призоваха за „незабавно и задълбочено разследване“ на „провалите и неправилното функциониране“ на правителството на Нетаняху.

„Израелската общественост има право да знае: Какво е знаел Нетаняху, кога е знаел, защо не е предал информацията на службите за сигурност и защо не е предприел действия за защита на израелските цивилни?“, се казва в изявлението.

Бившият премиер Нафтали Бенет заяви, че информацията е достоверна. В публикация в X той определи предполагаемото пренебрегване на предупрежденията от страна на Нетаняху като „престъпна небрежност“.

Друг бивш премиер и политически съюзник на Бенет – Яир Лапид – заяви, че самият той публично е предупреждавал за възможна атака преди 7 октомври, както са направили и висши израелски служители по сигурността и представители на Египет.

„Ако Нетаняху беше изпълнил ролята си, клането щеше да бъде предотвратено“, каза Лапид.

  • Какво твърди публикацията?

Информацията, публикувана във вестник „Аарец“, се основава на данни от предстояща книга на израелските журналисти Шломи Елдар и Рути Ювал.

Според публикацията президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед се е обадил на Нетаняху около 10 дни преди 7 октомври. По време на 45-минутния разговор той предупредил израелския премиер, че лидерът на „Хамас“ в Газа Яхя Синвар планира мащабна операция срещу Израел, която може да доведе до кръвопролития и да дестабилизира региона.

„Аарец“ цитира и послание, което според изданието Синвар е предал на ОАЕ и Израел чрез палестински посредник в средата на септември 2023 г. В него той предупреждавал за предстоящо „земетресение“.

Според публикацията Нетаняху е реагирал сравнително спокойно на информацията и е уверил президента на ОАЕ, че Израел е подготвен за всеки сценарий.

Във вторник вечерта Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че не коментира „медийни истории или спекулации относно разговори между правителствени лидери“. В същото време ведомството не отрече, че е имало разговор.

„Когато е необходимо, всички съответни разузнавателни данни са били и продължава да бъде обменяни между съответните организации“, се казва в изявлението.

Израелски източник, запознат с въпроса, твърди, че кабинетът на Нетаняху се е опитал да убеди ОАЕ да отрекат публикацията на „Аарец“. Според него обаче емирствата са се съгласили единствено да направят изявление относно обмена на разузнавателна информация.

  • Кабинетът на Нетаняху: „Абсолютна лъжа“

Кабинетът на премиера категорично отрече информацията. Оттам заявиха, че Нетаняху „не е разговарял с президента на Обединените арабски емирства през въпросния период и не е получил никакво предупреждение от него“.

Шломи Елдар, един от журналистите, работили по публикацията, обаче оспори това твърдение. Елдар заяви, че разполага с документи и записи, които според него показват, че президентът на ОАЕ се е обадил на Нетаняху около седмица и половина преди 7 октомври и го е предупредил, че Яхя Синвар планира мащабна атака срещу Израел.

  • Отговорността за 7 октомври се превръща в предизборен въпрос

Публикацията идва в момент, когато политическите опоненти на Нетаняху се опитват да превърнат въпроса за отговорността за 7 октомври в централна тема на политическия дебат.

При най-смъртоносната атака в историята на Израел бяха убити над 1200 души, а повече от 250 бяха отвлечени и отведени в Газа.

Нетаняху вече е надживял почти всички висши ръководители на израелските служби за сигурност, които заемаха постовете си по време на атаката. След нападението министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб и ръководителите на военното разузнаване, „Мосад“ и „Шин Бет“ или подадоха оставки, или бяха уволнени, или мандатите им изтекоха.

Гади Айзенкот, който според социологическите проучвания е сред водещите опоненти на Нетаняху, заяви, че публикацията на „Аарец“ показва как премиерът е „сляпо водил Израел“ към провалите от 7 октомври. Той отново обеща, че ако бъде избран, ще създаде държавна комисия за разследване на събитията.

Близо три години след нападението Нетаняху продължава да се противопоставя на призивите на опечалените семейства и оцелелите от 7 октомври за създаване на независима комисия, която да разследва пропуските в сигурността и разузнаването, позволили на „Хамас“ да извърши атаката.

Вместо това Нетаняху и негови сътрудници настояват, че ръководителите на службите за сигурност не са го събудили в нощта преди нападението, въпреки разузнавателните данни, че атака на „Хамас“ може да е неизбежна.

  • Нови обвинения срещу Нетаняху

Миналия месец съпругата на премиера, Сара Нетаняху, предположи, че Яир Голан – генерал-майор от резерва и лидер на лявата Демократическа партия – е знаел предварително за нападението. Голан сам се е отправил към границата с Газа на 7 октомври, за да помага на оцелели.

В интервю за проправителствения Канал 14 Сара Нетаняху постави под въпрос как Голан е бил „вече облечен и готов“ на разсъмване, за да се отправи на юг, „докато други не са знаели нищо, включително премиерът“.

Голан поиска извинение за това, което нарече „гнусна конспиративна теория“, и заяви, че ще заведе дело за клевета. Той определи твърдението като част от опит на Нетаняху да „пренапише“ събитията от 7 октомври и да избегне отговорността.

След публикацията на „Аарец“ Голан написа в X, че обяснението на премиера „те не ме събудиха“ вече не издържа. „Той знаеше, беше предупреден“, написа Голан, определяйки случилото се не като „грешка в преценката“, а като „съзнателно и престъпно изоставяне“.

Часове по-късно Демократическата партия засили предизборната си кампания срещу Нетаняху, като постави огромен билборд над главна магистрала в Тел Авив. На него беше изписано: „Досието с 1200 убити – причиняване на смърт по небрежност“.

Бенямин Нетаняху Хамас 7 октомври 2023 г Израел ОАЕ предупреждение за атака политическа отговорност
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