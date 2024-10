„Дракула“ – непознатата история на един културен феномен

Б ез никакво съмнение, граф Дракула е най-известният вампир в историята на литературата. Образът на жестокия кръвопиец е представен за пръв път в едноименния роман на Брам Стокър, издаден през 1897 г. и постепенно се превръща в истински културен феномен. Днес, той присъства в хиляди книги, филми и сериали. Едва ли има човек, който да не е запознат с основните факти за него – например, че живее в замък в Трансилвания, мрази слънчевата светлина и има способността да се превръща в прилеп. В следващите редове може да научите някои не толкова известни подробности за страховития и популярен по цял свят граф Дракула:

На 18 май 1897 г. – само осем дни преди публикуването на „Дракула“, Брам Стокър представил пиеса, базирана на неговия роман, в театър „Лисеъм“, на който бил управител. Той направил това с една единствена цел – да бъде сигурен, че няма да загуби правата си върху бъдещи сценични адаптации на своето произведение. По това време действали закони, според които една пиеса трябвало да бъде представена пред публика, преди да бъдат предявени каквито и да било претенции за авторски права. Сценарият на Стокър представлявал преработена версия на романа, като части от него така и не били включени в постановката. Продължителността на пиесата била внушителна – приблизително шест часа, като билети за нея си купили само двама души. Това не е особено изненадващо, тъй като новината за театралната версия на „Дракула“ била разпространена едва половин час преди премиерата. Твърди се, че прочутият британски актьор Хенри Ървинг, на когото Стокър бил личен асистент, обобщил мнението си за пиесата с една дума: „Ужасяваща“.

Според повечето изследователи, образът на кръвожадния вампир е вдъхновен от напълно реална историческа личност – владетеля на Влашко Влад III Дракула, известен и с прозвището си Цепеш. В интерес на истината, обаче, той изобщо не присъства в бележките на Брам Стокър към неговия прословут роман, което кара някои експерти да си зададат въпроса дали прототипът на чудовището всъщност не е друг. Сред имената, които се споменават най-често, е това на актьора Хенри Ървинг. Описанието на вампира в някои отношения напомня за външния вид на Ървинг – орлов нос, гъсти вежди и широко чело. Други свързват Дракула с унгарската графиня Ержебет Батори. Според преданията, тя отвличала млади девойки и ги убивала, за да се къпе в кръвта им, надявайки се по този начин да си осигури вечна младост. Трета теория свързва Дракула с убийствата, извършени от Джак Изкормвача в края на XIX в. Категорични доказателства в подкрепа на някое от тези твърдения няма, поради което редица изследователи смятат, че образът на граф Дракула е изцяло плод на въображението на Стокър. Според неговия биограф Хари Лъдлам, романът бил вдъхновен от кошмар, сънуван от писателя, в който „кралят на вампирите се надигнал от гроба си, за да се заеме с ужасяващите си дела“.

