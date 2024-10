„Дракула“ може да е било най-голямото летящо същество, което светът някога е виждал

И деята за птерозавър с размерите на героите от „Джурасик парк III“ е достатъчно ужасяваща, но сега си представете такъв, който е висок 3,5 метра и има размах на крилете, по-дълъг от лондонски автобус. Съжаляваме, че трябва да ви го кажем, но това същество е било истинско - и може би е най-голямото животно, което някога се е издигало в небето.

Наречен от учените „Дракула“ (по причини, които скоро ще станат ясни), този гигантски птерозавър е открит от учени в Трансилвания, Румъния. Макар че точният му вид не е ясен, смята се, че той е член на Azhdarchidae - семейство птерозаври, живели през късната креда и известни с това, че са големи.

Размерите на Дракула са накарали някои да се запитат дали е бил способен да лети - ако е бил способен, тогава може би е бил най-голямото летящо същество, което някога е обитавало планетата.

