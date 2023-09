Влад Дракула вероятно е бил веган, твърди ново проучване

П рототипът на Дракула вероятно не се е хранил с животински продукти, показва проучване, за което пише електронното издание на британския вестник „Индипендънт“.

Емблематичният владетел Влад III, който е вдъхновил ирландския писател Брам Стокър да напише готическия роман на ужаса „Дракула“, е живял в Южна Румъния през 15. век.

Според историците военният владетел, наричан още Влад Цепеш, вероятно е убил над 80 000 души, много от които чрез набиване на кол.

Нов химически анализ на писмата, писани от румънския граф, разкрива подробности за неговото здраве и средата, в която е живял. Резултатите от анализа са публикувани наскоро в списание „Аналитикал кемистри“. Сред изследователите, работили по анализа, е Мария Гаетана Джована Питала от Университета в Катания, Италия.

От повърхността на писмата са извлечени хиляди фрагменти от белтъчни молекули, като са изолирани около 500 от тях. Те са показали признаци на разграждане, което означава, че са на повече от 500 години.

Изследователите са изолирали още 100 от най-разградените протеини, които следва да са най-старите. За около 16 от тези белтъчни молекули се твърди, че са с човешки произход и най-вероятно са дошли от Влад III.

При анализа на съответните протеини може да се заключи, че е възможно Влад III да е страдал от дихателни проблеми и по-специално – от състояние, наречено хемолакрия, при което човек може буквално да лее кървави сълзи, тъй като слъзният секрет се примесва с кръв.

The real-life Dracula was VEGAN: Experts claim Vlad the Impaler - the inspiration for the fictional vampire - followed a plant-based diethttps://t.co/7PZ87juEWr