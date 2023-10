Готови ли сте за Хелоуин: „Котката вампир“, която изглежда точно като Дракула

„Котка вампир“ от Финландия беше уловена от камера да показва зъбите си, за да изглежда точно като космат Дракула.

Петгодишната ориенталска късокосместа Тойво може да бъде видяна да позира до тиква и да плаши своите съквартиранти с черната си като смоли козина и пронизващите очи.

Той също е сниман с приятелите си Хану, тиккиран таби, и Марсел, бяла ориенталска късокосместа.

I vant to drink your milk! ‘Vampire cat’ Toivo looks just like a furry Dracula https://t.co/Bp6xFJztwA #Australia #cat