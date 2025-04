Мария Габриел не е избрана за зам.-председател на ЕНП

Е вропейската народна партия се събра във Валенсия, за да очертае приоритетите си през следващата година и избра новия си лидер за следващите три години - Манфред Вебер, предаде NOVA.

Сред кандидатите за десетте места на заместник-председатели беше и бившият български еврокомисар Мария Габриел. От публикация в социалната мрежа Х става ясно обаче, че Габриел не е била избрана.

„Избрахме новото си председателство на ЕНП! Това са хората, които ще работят рамо до рамо с нашите партии членки, за да постигнат резултати в полза на гражданите в цяла Европа“, написаха от ЕНП в профила си.

We have just elected our new EPP Presidency! These are the people that will work hand in hand with our member parties to deliver for citizens all over Europe.



We listen. We lead. We deliver! 🇪🇺 pic.twitter.com/99C8QlM7LO