Met Gala 2025: Почит към черния дендизъм и силата на стила

Н ощта на най-бляскавото модно събитие е съвсем близо. Met Gala, насрочена за 5 май, ще отбележи откриването на новата изложба на Института за костюми в Музея на изкуствата „Метрополитън“ – Superfine: Tailoring Black Style.

Темата на Met Gala 2025: Черният стил в мъжкото облекло през вековете

Темата тази година отдава почит на черния дендизъм и е вдъхновена от работата на изследователката Моника Милър.

As the 2025 Met Gala approaches, all eyes turn to its theme: “Superfine: Tailoring Black Style.” The Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute is spotlighting Black dandyism, and fans might wonder what that means. Read more about dandyism inside. https://t.co/1yMFqTyYzX pic.twitter.com/UtBqVJYeBF — Global Grind (@GlobalGrind) April 22, 2025

Изложбата разглежда как облеклото и стилът служат като средство за изразяване на идентичност и изграждане на устойчивост в чернокожите общности. Акцентът пада върху въздействието на търговията с роби в Атлантическия океан и начина, по който чернокожите хора са си възвърнали контрола и достойнството чрез модата.

Met Gala ще се състои в понеделник, 5 май, в музея "Метрополитън" в Манхатън, Ню Йорк. Червеният килим ще започне в 17:30 ч. (източно време), а изложбата ще бъде отворена за публиката от 10 май до 26 октомври 2025 г. в залата за изложби Iris and B. Gerald Cantor на Пето авеню.

Посетителите на събитието се очаква да се появят, облечени подобаващо и с въображение. Дрескодът тази година носи мотото „Tailored for You“ – директна препратка към класическото мъжко облекло и костюмите, но с умишлено отворен за интерпретация подтекст, който насърчава личния стил и творческата свобода.

„Superfine: Приспособяване на черния стил“

Тазгодишната тема на Met Gala подчертава черния дендизъм като културен феномен и форма на съпротива. Изложбата е курирана съвместно от Моника Милър – професор и ръководител на катедрата по африкански изследвания в колежа "Барнард" – и Андрю Болтън от Института за костюми в "Метрополитън". Милър е и автор на книгата Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Темата разглежда ролята на модата като социален и политически инструмент, чрез който чернокожите общности изразяват своята идентичност. Експозицията ще проследи този културен път от 19-ти век до съвременността, включвайки дизайнерски творби на Фарел Уилямс и покойния Върджил Абло.

The 2025 Met Gala takes place in exactly 1 week. pic.twitter.com/vlcBvV6nc7 — Pop Base (@PopBase) April 28, 2025

Какво е черен дендизъм?

Моника Милър описва черния дендизъм като „стратегия и инструмент за преосмисляне на идентичността и за самопозициониране в различен контекст“. В исторически план той служи като форма на съпротива – особено по време на робството – предизвиквайки обществените възприятия за човечност и индивидуалност.

Изложбата ще класифицира черния дендизъм чрез 12 характеристики, вдъхновени от есето на Зора Нийл Хърстън от 1934 г. „Характеристики на негърското изразяване“. В него Хърстън подчертава, че афроамериканската креативност не е просто имитация на европейски модели, а оригинален процес на трансформация и новаторство.

Тя оспорва стереотипите, че черното изкуство е лишено от оригиналност, като показва как то използва заимствани елементи, за да създаде нещо изцяло ново. Хърстън подчертава и ключовата роля на фолклора, устната традиция, декоративността и драматичното себеизразяване за афроамериканската културна идентичност.

The theme for the 2025 Met Gala will be ‘Superfine: Tailoring Black Style’ — based on the style of Black men throughout history.



Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams, Anna Wintour and LeBron James will be the co-chairs. pic.twitter.com/1U6oQSmzrZ — Pop Base (@PopBase) October 9, 2024

Изложбата: от робството до съвременната мода

Изложбата ще започне с темата „Собственост“, представяйки лични вещи на поробен човек от Мериленд от 19-ти век, и ще проследи еволюцията на стила до наши дни. Ще бъдат представени и творби на водещи чернокожи дизайнери от съвремието. Чрез тази хронология се показва как чернокожите индивиди са използвали модата като средство за съпротива, себеизразяване и възстановяване на контрол над собствената си визия.

Значението на темата днес

Модната индустрия дълго време е била доминирана от бяла естетика и представителство – от подиумите до модните списания. Макар че днес се наблюдава прогрес, расовото разнообразие и истинското представителство все още са предизвикателство. Символичното включване на небели модели в предимно бял контекст остава реален проблем.

Именно в този контекст темата на Met Gala за 2025 г. звучи толкова навременно. Тя припомня как модата може да бъде форма на съпротива и акт на културно възстановяване.

От 18-ти и 19-ти век досега черният дендизъм служи като визуално и социално заявяване на идентичност, интелект и достойнство – дори в условия на потисничество.