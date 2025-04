Уилям и Кейт – 14 години заедно: Как любовната им история вдъхновява света

П ринцът и принцесата на Уелс отбелязват 14-ата годишнина от сватбата си в Шотландия, на живописния остров Мъл, съобщава ВВС.

Уилям и Кейт ще прекарат два дни, обикаляйки острова и посещавайки обществени зали, чиято реновация е подкрепена от тяхната Кралска фондация.

Двойката, която сключи брак в Уестминстърското абатство на 29 април 2011 г., ще отседне във вила с възможност за самостоятелно приготвяне на храна, след приключване на официалните си ангажименти.

Когато са в Шотландия, Уилям и Кейт са познати със своите шотландски титли – херцог и херцогиня на Ротсей. Те се запознават по време на обучението си в университета "Сейнт Андрюс".

Остров Мъл, разположен на западното крайбрежие на Шотландия, е част от земите, които някога са били управлявани от Лорда на островите – една от многото шотландски титли, които Уилям наследява от баща си след възкачването на крал Чарлз на трона.

Посещението ще започне с обиколка на зала „Арос“, където се намират обществен хладилник, използван за съхранение на храна, спасена от изхвърляне, благотворителен магазин и закрита детска площадка.

По-късно те ще се отправят към близкото пристанище, за да се срещнат с местни производители и творци на фермерския пазар в Тобермори.

Денят ще завърши с посещение на ферма, съчетана с ресторант, на западния бряг на Мъл. Там ще разгледат част от 50-те акра земя, ще се запознаят с хебридските овце, отглеждани на място, и ще се включат в подбора на градински продукти за приготвяне на менюто.

След това Уилям и Кейт ще отделят лично време в Общинската зала на Пенигел и ще посетят остров Иона, до който ще стигнат с обществен ферибот от Мъл. Те ще се срещнат и с хората, които използват и управляват тази транспортна услуга.

