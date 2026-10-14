България

Велислава Петрова обсъжда сигурността в Черно море с германския външен министър

България поиска помощ от ЕС и НАТО след новите атаки с дронове на 13 октомври, при които един кораб потъна, а 11 моряци останаха в неизвестност

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 07:36
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М инистърът на външните работи Велислава Петрова се среща днес с германския си колега Йохан Вадефул в Берлин. Сред основните теми на разговорите са сигурността в Черноморския регион и перспективите за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани.

Срещата се провежда на фона на поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море край българския бряг. На 13 октомври два плавателни съда бяха поразени в близост до българските териториални води. Единият потъна, а при инцидента 11 души от екипажа му останаха в неизвестност. Всички 15 моряци от другия кораб бяха спасени.

България поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследване на атаките, установяване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство.

  • Нови атаки срещу кораби на 13 октомври

В ранните часове на 13 октомври корабът „Челси 3“ (Chelsea-3), плаващ под малтийски флаг, беше атакуван с три въздушни дрона на около 17-18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 души от екипажа бяха спасени, като част от тях получиха медицинска помощ.

Другият кораб, „Ейч Ес Дигнити“ (HS Dignity), плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше поразен на около 17 морски мили източно от Крапец и потъна. Петима души от екипажа бяха спасени, а 11 останаха в неизвестност, съобщиха българските власти.

Заради инцидентите премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Той определи атаките като абсолютно недопустими и заяви, че България ще търси съдействие от международните си партньори.

По думите му няма достатъчно ясни доказателства, за да бъде посочена конкретна страна като отговорна за ударите, но резултатът от тях е в полза на Русия. Българските власти предприеха и дипломатически действия във връзка с инцидентите.

На 6 октомври също бяха атакувани два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият потъна, а другият беше повреден. Повторните инциденти засилиха опасенията за безопасността на корабоплаването в региона.

България поиска подкрепа от ЕС и НАТО

След атаките от 13 октомври българското правителство потърси помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването и засилването на наблюдението над морското и въздушното пространство.

Външният министър Велислава Петрова проведе разговори с партньорите на България и подчерта, че сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Сред заявените приоритети са защитата на цивилните екипажи, свободата на корабоплаването и установяването на произхода на дроновете.

България обсъжда и координирани мерки с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

  • Разширяването на ЕС към Западните Балкани

Друг акцент в разговорите между Велислава Петрова и Йохан Вадефул ще бъде европейската интеграция на страните от Западните Балкани.

Процесът на присъединяване е свързан с изпълнението на критериите за членство и напредъка по необходимите реформи. България има интерес от стабилността и европейската перспектива на региона, включително от развитието на отношенията със Северна Македония и останалите държави от Западните Балкани.

Очаква се двамата министри да обсъдят и двустранните отношения между България и Германия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Редактор: Василена Василева
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