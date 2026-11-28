Украинските сили за първи път са прехванали руски реактивен дрон с лазерно оръжие.

Става въпрос за дрон тип „Геран“, съобщи съветник на президента Володимир Зеленски.

Системата „Блиск“ (Blysk) е разработена от компанията „Кармин Скай“ (Carmine Sky).

Украинската платформа „Брейв-1“ уточнява, че технологията все още е експериментална.

Най-малко седем екипа в Украйна разработват подобни оръжия.

Украинските сили за първи път са успели да свалят руски реактивен дрон с помощта на лазерна система – авангардна технология, която все още е на експериментален етап. Това съобщи пред Франс прес украинската правителствена платформа за отбранителни технологии „Брейв-1“.

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„В интернет наскоро се появиха изображения, показващи украинска лазерна система, използвана в бойни условия за прехващане на вражески реактивен дрон“, посочват от пресслужбата на структурата, която координира и финансира иновациите в отбранителния сектор.

Системата е разработена от компания, получила финансиране по програмата „Брейв-1“, и е била използвана в реални бойни условия от екип на частна структура за противовъздушна отбрана.

От платформата обаче предупреждават, че първият успешен опит не означава, че технологията е готова за широко приложение.

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„Първото успешно прехващане не означава, че дадена технология е готова за масово внедряване. За момента лазерната ПВО остава експериментална технология“, уточняват от „Брейв-1“. По данни на структурата в Украйна има най-малко седем екипа, които работят по разработването на подобни оръжия.

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В сряда съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Сергий Бескрестнов публикува видеозапис, на който се вижда как обект е взет на прицел и се разбива в огнено кълбо.

По думите му това е руски реактивен дрон „Геран“, който за първи път е бил унищожен с помощта на лазерна система.

Оръжието носи името „Блиск“ (Blysk) и е разработено от компанията „Кармин Скай“ (Carmine Sky). Според Бескрестнов при конкретния случай то е било използвано за защита на критична инфраструктура в Украйна.

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Защо лазерните оръжия са важни за ПВО

Украйна е подложена на постоянни атаки с руски дронове и ракети, насочени срещу промишлени обекти и енергийна инфраструктура. През последните месеци Москва все по-често използва реактивни безпилотни апарати, които се движат с по-висока скорост и са по-трудни за прехващане.

Едно от потенциалните предимства на лазерните оръжия е по-ниската цена за поразяване на цел. Според „Брейв-1“ един изстрел с лазерна система струва по-малко от един картечен откос.

Въпреки това разработването на подобни системи е сред най-сложните технологични задачи в украинската отбранителна програма. От платформата обясняват, че този сектор изисква значително по-високо ниво на технологични и научни разработки в сравнение с производството на FPV дронове и боеприпаси.

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Причините са сложността на системите и сравнително ограниченият досега обем на научноизследователската и развойната дейност в тази област в Украйна.

Лазерните оръжия се разработват и изследват още от 70-те години на миналия век. Въпреки това оперативни системи са внедрени само в ограничен брой държави, а успешното прехващане на въздушни цели в реални бойни условия остава рядкост, отбелязва „Брейв-1“.