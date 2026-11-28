Р усия обяви, че през изминалата нощ е прехванала и унищожила 1246 украински дрона, предаде "Франс прес", позовавайки се на съобщение на руското министерство на отбраната.

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

„През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 1246 дрона“, се посочва в изявлението на ведомството.

Според руското министерство на отбраната безпилотните апарати са били засечени над Брянска, Белгородска, Курска, Орловска, Смоленска, Воронежка, Калужка, Тулска, Ростовска, Волгоградска, Саратовска, Самарска и Московска област. Съобщава се и за дронове над Краснодарския край, Башкортостан и Кримския полуостров, който Русия анексира от Украйна през 2014 г.

Над 130 дрона полетяха към Москва

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в Telegram, че през нощта към руската столица са били насочени 462 украински дрона. По думите му повечето от тях са били неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на значително разстояние от града.

Собянин допълни, че общо 123 дрона са били унищожени при приближаването им към Москва. Той не съобщи за жертви или материални щети.

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Украйна редовно използва безпилотни летателни апарати за атаки срещу цели на руска територия, включително военни обекти, петролни съоръжения и инфраструктура. Москва и други руски региони периодично съобщават за масирани нападения с дронове, при които руската противовъздушна отбрана предприема действия за тяхното прехващане.

Руските власти обикновено съобщават за броя на унищожените безпилотни апарати, но тези данни не винаги могат да бъдат независимо потвърдени. Киев от своя страна представя подобни операции като част от усилията си да ограничи военния и икономическия потенциал на Русия.

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През последните седмици украинските удари с дронове по руска територия се засилиха. На 16 ноември Русия съобщи за унищожени 1336 украински безпилотни апарата за една нощ, което според данни на руското министерство на отбраната беше най-мащабната подобна атака от началото на пълномащабната война през 2022 г.

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Украинските операции са насочени основно към руски петролни рафинерии, енергийни и промишлени обекти, военни съоръжения и логистична инфраструктура. Киев заявява, че целта е да ограничи ресурсите, с които Москва финансира войната.