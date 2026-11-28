Танкерът „Мед Емре“, превозващ до 7000 тона дизелово гориво, ще бъде изтеглен до испанското пристанище Картахена.

Всички 17 души от екипажа са спасени, но главният механик е починал в болница.

Проверка е установила, че резервоарите с гориво са непокътнати.

Малкото петно от гориво около плавателния съд вече е изчезнало.

Очаква се танкерът да пристигне в Картахена в понеделник.

Танкерът „Мед Емре“, превозващ до 7000 тона дизелово гориво, който се преобърна край испанския остров Ибиса в четвъртък, ще бъде изтеглен до пристанището в Картахена. Това съобщиха испанските власти, цитирани от BBC.

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Плавателният съд плава под малтийски флаг. Всички 17 души от екипажа са били спасени, но главният механик е починал в болница. Други шестима души са получили леки наранявания.

Първоначално инцидентът предизвика опасения от сериозен разлив на гориво в западната част на Средиземно море. Последвалата проверка на танкера обаче е показала, че резервоарите му са непокътнати.

Испанското министерство на транспорта е посочило Картахена като единственото пристанище, което отговаря на техническите изисквания за безопасно източване на товара и извършване на необходимите ремонтни дейности.

Очаква се операцията по изтеглянето да бъде сложна, а плавателният съд да пристигне в Картахена в понеделник. Испанските власти все още не са представили подробности за начина, по който ще бъде извлечено дизеловото гориво от резервоарите.

Междувременно специалисти продължават да следят за евентуални последици за околната среда. Въздушните проверки и наблюдението с кораба за борба със замърсяването „Клара Кампоамор“ продължават.

По данни на морските власти малкото петно, забелязано около танкера след инцидента, вече е изчезнало. Ситуацията е стабилизирана, но наблюдението в района продължава.

Как се стигна до инцидента

„Мед Емре“ се преобърна на около 46 километра от бреговете на Ибиса. Според информацията на испанските медии спасителните служби във Валенсия са получили сигнал за бедствие късно в сряда.

Малко след това екипажът съобщил за теч и опасен наклон на плавателния съд, достигнал 90 градуса. Танкерът се преобърнал в ранните часове на четвъртък, но не потънал напълно и останал частично над водата.

Корабът е пътувал от Алхесирас, близо до Гибралтар, към Барселона. Причините за инцидента се разследват.

Опасност за защитена морска среда

Инцидентът предизвика особено безпокойство заради екологичното значение на морските територии около Балеарските острови.

Районът на Ибиса е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО от 1999 г. Там се намират обширни подводни ливади от морска трева Posidonia oceanica, характерна за Средиземноморието. Те имат съществено значение за поддържането на морското биоразнообразие.

Възможен голям разлив на дизелово гориво би създал риск за тези екосистеми, както и за морските организми и крайбрежните райони.

Испания има тежък опит с подобни екологични бедствия. През 2002 г. танкерът „Престиж“ претърпя авария край северозападното крайбрежие на страната, след което потъна и причини една от най-мащабните екологични катастрофи в европейската история. Тогава в морето се изляха над 60 000 тона тежко гориво, което замърси големи участъци от атлантическото крайбрежие.