В един юнски ден през 1836 г. група момчета, ловуващи зайци по склоновете на хълма „Тронът на Артур“ в Единбург, се натъкват на откритие, което ще се превърне в една от най-трайните мистерии в шотландската история. Скрити в малка скална кухина, те намират 17 миниатюрни, ръчно изработени ковчега, всеки съдържащ малка човешка фигурка – находка, чийто произход и предназначение остават неразгадани и до днес.

Според историята, предавана през поколенията и цитирана от сайта Hidden Scotland, момчетата откриват подредените в редици 17 миниатюрни дървени ковчега зад каменна плоча. Те са с приблизително еднакви размери, но показват следи от износване, като някои са повредени или вече отворени. Находката е предадена от момчетата на техен учител, който от своя страна я дава на местен часовникар, известен с интереса си към подобни любопитни предмети.

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Във всеки от ковчезите е поставена внимателно изработена фигурка. Те са ръчно издялани дървени кукли с боядисани лица, подвижни крайници и облечени в дрехи от парчета плат. Прецизността на изработката е забележителна, но липсват каквито и да е знаци, които да подскажат кога точно са създадени или поставени в пещерата. За известно време часовникарят излага ковчезите на витрината на магазина си на улица „Принсес стрийт“, където те привличат силно обществено внимание, преди да изчезнат безследно.

Смята се, че част от тях са били продадени или подарени, а други – унищожени. Днес съдбата на повечето е неизвестна, като само осем от оригиналните 17 ковчега са запазени. Те се съхраняват и могат да бъдат видени в Националния музей на Шотландия, където продължават да будят въпроси.

In June 1836, a group of young boys hunting rabbits on the slopes of Arthur’s Seat in Edinburgh found more than they had bargained for. Hidden in a little crevice, they discovered 17 miniature coffins laid out in three rows. Inside each one lay a carved figurine https://t.co/pobpDXDGzT — Scotland's Stories - Graeme (@StoryScotland) September 13, 2025

През годините са се родили множество хипотези, но нито една не предлага категоричен отговор. Първоначалните предположения свързват находката с магьосничество или езически ритуали, при които подобни предмети биха могли да служат като защитни талисмани в погребални церемонии. Стилът на фигурките и прецизната им изработка обаче не съответстват напълно на известните традиционни амулети, което прави тази теория малко вероятна.

Една от най-устойчивите и популярни теории свързва ковчезите с прословутите убийства, извършени от Бърк и Хеър няколко години по-рано. През 1828 г. двамата мъже убиват 17 души в Единбург, за да продават телата им на анатоми за дисекции. Съвпадението между броя на жертвите и броя на ковчезите е поразително и води до предположението, че те са създадени като своеобразен таен мемориал за жертвите, които не са получили християнско погребение. Въпреки логиката си, тази хипотеза не се основава на никакви конкретни доказателства.

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Друга възможност е ковчезите да са служели като символични гробове за хора, чиито тела никога не са били открити. Това може да са моряци, загинали в морето, или войници, паднали в битка далеч от родината. В този случай фигурките биха представлявали покойници, останали без истински гроб. Липсата на имена или каквито и да е идентификационни знаци обаче пречи на потвърждението на тази теория.

През 90-те години на XX век е извършено подробно изследване на оцелелите артефакти. Анализите показват, че ковчезите са изработени от мека борова дървесина с инструменти, характерни за началото на XIX в. Тъканите, използвани за дрехите на фигурките, вероятно са от стари чадъри или друг домашен текстил. Това предполага, че създателят им е бил човек със значителни ръчни умения, може би занаятчия, но не непременно професионалист в специфична област.

Някои изследователи дори допускат, че фигурките първоначално са имали съвсем различно предназначение. Възможно е да са били войници играчки или декоративни модели, които впоследствие са били преоблечени и поставени в ковчезите за някакъв ритуал или символичен акт. Ако това е вярно, мистерията става още по-дълбока.

Дали тази необикновена находка е резултат от таен ритуал, детска игра или самотна погребална церемония, остава въпрос, чийто отговор е изгубен във времето, превръщайки 17-те малки ковчега в тих паметник на една неразгадана история.