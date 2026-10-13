Застраховката на танкер в Черно море скочи над 12 пъти

Застраховката на един кораб, превозващ петрол през Черно море, вече достига 2,5 млн. долара срещу около 200 000 долара преди няколко месеца. Това оскъпява транспорта на суровината и оказва натиск върху цените на горивата в България, заяви в понеделник пред БНТ особеният търговски управител на компаниите на „Лукойл“ у нас Евгени Симеонов.

По думите му основното предизвикателство е транспортът на суровината. Заради военните действия и атаките срещу кораби и пристанищна инфраструктура Черно море е определено като зона с висок военен риск за застрахователния пазар.

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Целият басейн е зона с висок риск

Лондонският пазар за морско застраховане разшири още през септември изискванията си за докладване при плаване във високорисковите зони, като те вече обхващат цялото Черно море, съобщи Ройтерс. Изключение правят плаванията в териториалните води на България, Румъния, Грузия и Турция. Според агенцията премиите за военен риск добавят стотици хиляди долари към разходите за седемдневен курс.

Разходите за корабоплаване растяха още преди октомврийските атаки. През август Блумбърг съобщи, че референтните дневни приходи на танкерите по маршрута Новоросийск – Аугуста са достигнали рекордните 440 948 долара при превоз на 135 000 тона суров петрол – със 140% повече в сравнение с началото на юли.

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Атаките стигнаха до българските води

Заплахата вече стигна и до изключителната икономическа зона на България. На 6 октомври дронове поразиха два търговски кораба – плаващият под флага на Того „Алфа Уатан“ потъна, а 18-членният екипаж на „Ейбъл“ под флага на Палау беше спасен. Тази нощ бяха атакувани още два кораба край Бяла и Крапец. Всички 15 моряци от „Челси 3“ са спасени, а съдбата на втория плавателен съд все още не е изяснена.

Доставките за Бургас продължават

Въпреки ескалацията рафинерията на „Лукойл“ в Бургас няма нито една отказана доставка, а договорените количества суровина стигат до началото на декември, увери вчера Симеонов. Петролът идва от различни държави, сред които Казахстан, Азербайджан, Ирак, Либия и Гаяна. Той категорично отхвърли възможността в рафинерията да се преработва руски петрол под прикритие, като посочи, че всяка доставка се проверява чрез проби преди разтоварване.

Симеонов увери, че криза с дизела няма да има. В България месечно се потребяват между 180 000 и 190 000 тона дизел, а рафинерията произвежда между 240 000 и 260 000 тона при натоварване от около 88–90%. При пълен капацитет производството може да достигне около 280 000 тона. „Имаме предостатъчно дизел в България и българският потребител трябва да бъде спокоен“, заяви той.

По думите му забраната за износ на нефтопродукти, гласувана от парламента, няма нито един положителен ефект. Складовете на рафинерията не са безгранични и когато се напълнят, без възможност за износ тя би трябвало да намали преработката. Това би ограничило производството не само на дизел, но и на бензин, авиогориво и други продукти. Износът на свръхпроизводството носи допълнителни приходи както за „Лукойл“, така и за държавния бюджет под формата на данъци, посочи Симеонов.