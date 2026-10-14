Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Експерти предупреждават за нови атаки в Черно море: Готова ли е България да се защити?

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П осланикът на Русия Елеонора Митрофанова ме увери, че нямат информация за ударите срещу кораби в Черно море. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание.

Радев се срещна с Митрофанова в МС

„Извиках за разговори и руския посланик в МС. Получих уверение от посланика на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерството на отбраната за регистрирани атаки срещу кораби в Черно море“, заяви Радев и добави, че бъдещото разследване ще покаже дали това е вярно.

Министър-председателят благодари на всички спасителни екипи за навременните и професионални действия за спасяването на бедстващите моряци от корабите, ударени през последната седмица в Черно море.

Той потвърди, че от потъналите кораби са спасени само четирима души от единия.

Радев заяви, че не са открити останки от дронове, за да се посочи кой е източникът на атаката.

След повторните атаки с дронове срещу кораби в Черно море парламентът изслушва министър-председателя Румен Радев. За наличната информация и предприетите от държавата действия ще отговарят също външният министър, министрите на вътрешните работи и на отбраната, както и ръководителите на службите за сигурност.

Във вторник премиерът свика спешно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, след което се срещна с посланика на Русия в България Елеонора Митрофанова.

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В позиция до медиите от правителствената пресслужба съобщиха, че по време на разговора Радев е заявил, че няма логика Украйна да атакува свои кораби. От своя страна Митрофанова е посочила, че не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, и е допуснала възможността инцидентите да са провокация от трета страна.

България е уведомила партньорите си от НАТО и Европейския съюз за ситуацията.

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Премиерът обяви, че ще инициира съвместни предложения с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Темата ще бъде поставена и на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък.