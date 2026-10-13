Буря и бедстващ кораб: Демерджиев показа кадри от спасителната акция в Черно море

В ътрешният министър Иван Демерджиев разпространи в социалната мрежа Facebook кадри от спасителната акция на ударения от дрон в Черно море кораб „Челси 3“.

„Тежка операция в много бурни води. Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала“, пише той.

По думите му в 02:45 ч. гранично-полицейският кораб 514 е отплавал от пристанището във Варна и се насочва към района на МК „Челси“, пише NOVA.

„Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд. В 04.43 ч целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб. В 7.15 ч. чуждите моряци са успешно доведени на сушата.

Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново, за втора мисия. Морето е изключителни бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция“, допълва Демерджиев.