Велислава Петрова обсъди с ЕС и НАТО произхода на дроновете и наблюдението в Черно море

П овторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в X министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев съобщи тази сутрин за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море.
Външният министър заявява още, че атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване.
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"Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет", заявява Петрова.
Велислава Петрова информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в ЕС и НАТО.
"Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реагиране", посочва тя.
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Overnight, Bulgaria carried out a search and rescue operation in the Black Sea. The repeated attacks on commercial vessels in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters are wholly unacceptable. They constitute a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation. The security of the Black Sea is inseparable from Europe’s security. Freedom of navigation and the safety of civilian crews must be a priority. I am in constant contact with our partners in the EU and NATO. I have already discussed with them the need for assistance with the investigation into the attacks, to establish the origin of the drones, and to strengthen surveillance of our air and maritime spaces and our capacity to respond. The Prime Minister Rumen Radev will summon the Russian Ambassador today. This is another dangerous escalation of the war in Ukraine. We must support all diplomatic efforts to bring it to an end.— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 13, 2026
Външният министър Велислава Петрова: Инцидентите с корабите показват разширяване на конфликта в Черно море
"Това е поредното опасно ескалиране на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване", написа още Велислава Петрова.
Премиерът Радев съобщи, че ще извика за разговор руския посланик Елеонора Митрофанова.
"Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", каза по-рано днес министър-председателят.