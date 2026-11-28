Най-голямото перо в германската помощ е в размер на 9 милиарда евро и е предназначено за обща подкрепа на Украйна.

Предвидени са 649 милиона евро за Европейския механизъм за подкрепа на мира.

Киев оценява недостига на средства в бюджета си за 2027 г. на 70 милиарда евро.

Продължават преговорите в ЕС за отпускане на заем от 45 милиарда евро до края на 2027 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че недостигът на средства във финансите на страната за 2027 г. възлиза на 70 милиарда евро. Киев разчита на международните си партньори да осигурят необходимото финансиране в кратки срокове.

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„Ако това не се случи, Международният валутен фонд няма да може да продължи да подкрепя Украйна, тъй като финансовата му помощ изисква Киев да разполага със стабилен бюджет“, заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис.

Междувременно продължават преговорите за постигане на споразумение в ЕС за отпускане на заем от 45 милиарда евро до края на 2027 г. Съюзниците на Украйна обаче ще трябва спешно да осигурят допълнителни 25 милиарда евро. С приетия бюджет Германия самостоятелно ще покрие почти половината от тази сума.

Зеленски: Украйна се нуждае от 115 млрд. евро

Окончателният проектобюджет съдържа частична разбивка на предвидените 11,6 милиарда евро. Най-голямото перо, озаглавено „Подкрепа за Украйна“, е в размер на 9 милиарда евро. Заложени са и по-малки суми за укрепване на капацитета на украинските държавни институции, по-конкретно на министерствата на отбраната и външните работи. Отделени са и 25 милиона евро за медицинско лечение на украински военнослужещи.

Германия е предвидила също 649 милиона евро за Европейския механизъм за подкрепа на мира. Това е инструмент на ЕС, финансиран пряко от държавите членки, чиито средства могат да бъдат използвани за закупуване на оръжия за Украйна. Седмица по-рано страните от ЕС се споразумяха да предоставят на Киев военна помощ в размер на 1 милиард евро чрез механизма.

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Каква е ролята на Германия в подкрепата за Украйна

Германия е третият по големина донор на Украйна след Съединените щати и Европейския съюз от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., показват данни на Килския институт за световна икономика.

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Германският канцлер Фридрих Мерц е сред най-активните поддръжници на постигането на споразумение в ЕС до края на годината за дългосрочна финансова подкрепа за Украйна. Според позицията му в нея трябва да участват всички 27 държави членки без изключение.