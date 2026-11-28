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Ч аст от привържениците на „Левски“, които бяха в Марсилия за гостуването на отбора на „Олимпик“ в четвъртък вечерта, се завърнаха в България. Те разказаха за нападенията срещу българските фенове и за напрежението преди и по време на футболния двубой.

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„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана“, разказа един от прибралите се привърженици пред NOVA.

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Той отрече българските фенове да са провокирали домакините и предположи, че подобни твърдения във френските медии са опит да се оправдае случилото се.

„Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна“, разказа още мъжът.

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Според него домакините трябва да понесат сериозни санкции заради случилото се. Той смята, че инцидентът не може да бъде определен като обикновено сбиване между две агитки.

„Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва“, заяви привърженикът.

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Друг от завърналите се фенове описа случилото се като „страшна гледка“. По думите му част от българските запалянковци са били нападнати в друг сектор, а останалите не са имали възможност да стигнат до тях.

„Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас“, разказа той.

Инцидентите станаха по време на гостуването на „Левски“ на „Олимпик“ (Марсилия) в Лига Европа. При нападенията пострадаха български привърженици, като по-рано беше съобщено за 11 ранени.