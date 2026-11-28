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Българските власти откриха контейнер, изхвърлен на плаж край Бургас, пълен с фигури на Дядо Коледа, статуя на полярна мечка и празнични украси.

Предполага се, че контейнерът е от гръцкия кораб Contship Jet, потънал през октомври след удар от военноморски дронове.

Произходът му все още се изяснява, а властите очакват указания от военната прокуратура за отстраняването му от плажа.

Bulgarian authorities found life-size Santa Claus figures, a polar bear statue and festive ornaments when they opened a shipping container washed ashore near Burgas and believed to be from a Greek vessel hit by drones last month https://t.co/307lbY0SD8 https://t.co/c55EhBB5LG — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

Разкриха възможния произход на контейнера, открит край „Нестинарка“

Българските власти откриха фигури на Дядо Коледа в реален размер, статуя на полярна мечка и празнични украси, след като отвориха контейнер, изхвърлен на брега близо до Бургас. Предполага се, че той е от гръцки кораб, поразен от дронове миналия месец, пише Reuters .

Една от фигурките на Дядо Коледа седяла върху елен, а на друга се возел в шейна, натоварена с подаръци. Така на ветровития плаж се появила необичайна празнична гледка, показват кадри, публикувани в местни медии.

„Подозираме, че контейнерът е част от товара на потъналия кораб Contship Jet, но това все още трябва да бъде изяснено“, заяви по-рано този месец областният управител на Бургас Дико Диков.

Корабът потъна през октомври, след като беше поразен от военноморски дронове.

Това беше една от поредицата атаки срещу търговски плавателни съдове в западната част на Черно море, които породиха опасения от разширяване на обхвата на войната на Русия в Украйна.

Втори контейнер от потъналия „Contship Jet“ достигна брега край Бургас, трети приближава Синеморец

Атаките предизвикаха международно осъждане. България, която е член на Европейския съюз и НАТО, потърси помощ от съюзниците си за укрепване на морската сигурност.

Диков заяви, че властите очакват указания от военната прокуратура относно съдбата на повредения контейнер.

Той добави, че няма да бъде позволено той да остане на брега и да се превърне в „нежелана атракция“.

Базираната в Атина компания Contships Management, оператор на потъналия Contship Jet, заяви, че не е в състояние да потвърди дали контейнерът е бил на борда на този кораб.

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