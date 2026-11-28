Камион и лек автомобил се сблъскаха челно в района на село Пчелиново.

Тежкотоварният автомобил се е преобърнал след удара.

Пострадали са двама души, които са транспортирани към болница.

Движението в района се осъществява в една лента.

Челен сблъсък между камион и лек автомобил затрудни движението през Прохода на Републиката. Катастрофата е станала в района на старозагорското село Пчелиново.

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След удара тежкотоварният автомобил се е преобърнал. Пострадали са водачът на лекия автомобил и 55-годишна жена, пътувала в колата. Двамата са транспортирани към болница, съобщи кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Източник: NOVA/Георги Манев

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Шофьорът на камиона е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.

В района на катастрофата има полицейски екип, който регулира движението. Превозните средства преминават през участъка в една лента.