Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море

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Д ва търговски кораба са попаднали под атака с дронове в Черно море в близост до българското крайбрежие. Екипажът на кораба „Челси 3“ е спасен, а трима от моряците са настанени за лечение във Военномедицинската академия (ВМА) във Варна. При втория инцидент петима моряци са били спасени от преминаващи търговски кораби, а български екипи са се насочили към района, за да окажат помощ на бедстващия екипаж.

Това съобщиха главният секретар на МВР Любомир Николов и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

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15 моряци са спасени от „Челси 3“

Корабът „Челси 3“ е бил ударен от три дрона. При силно вълнение екипи на „Гранична полиция“ са пристигнали на мястото и са спасили всичките 15 души от екипажа – осем азербайджанци и седем украинци.

„Незабавно е пристъпено към спасителна операция за изваждане на моряците от пострадалия кораб „Челси 3“. В условията на много бурно море „Гранична полиция“ пристигна незабавно на мястото на ударения от три дрона кораб и спаси 15 моряци“, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

Осем от евакуираните моряци са откарани във варненски болници с конвой на Областната дирекция на МВР. Петима са настанени в болница „Св. Анна“, а трима са приети в МБАЛ-Варна към ВМА.

По информация на Министерството на отбраната тримата пациенти във военната болница са двама азербайджански граждани на 42 и 33 години и украински гражданин на 58 години. Те са с термични изгаряния от втора степен, като единият има и лека черепно-мозъчна травма. И тримата са настанени в Клиниката по изгаряния. Няма опасност за живота им.

Петима моряци са спасени от втория кораб

Около четири часа след първия сигнал е получена информация за втори бедстващ кораб на около 17 морски мили от Крапец.

По думите на Николов преминаващи търговски кораби са успели да спасят петима членове на екипажа. Моряците са били във водата и са се държали за различни предмети. Български екип на „Гранична полиция“ се е насочил към района, за да помогне на останалите бедстващи.

„Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са обградили кораба, и са чули три взрива“, заяви Николов. По думите му все още няма окончателна информация за националността на екипажа и за състоянието на плавателния съд. По първоначални данни повечето моряци са сирийци, а трима са египтяни.

„Не можем да кажем, че е потънал“, посочи главният секретар на МВР за втория кораб, като уточни, че към момента се предполага, че той вече може да е потънал. По думите му има данни, че и този плавателен съд е бил атакуван с дронове, но обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени.

Спасителната операция се провежда при силно вълнение

Главен комисар Антон Златанов заяви, че „Гранична полиция“ дежури непрекъснато по морската граница и е реагирала незабавно и при двата сигнала.

„Навътре, където е инцидентът, вълнението е малко над 4 бала. Нашите екипи тръгнаха и спасителната операция е рискова, но с координация с щаба се вземат решения“, обясни той.

По думите му катерът на „Гранична полиция“ е успял да се приближи до „Челси 3“ и да прехвърли екипажа. След около два часа моряците са били свалени на пристанището.

При втория сигнал условията са били още по-трудни заради бурното море. Златанов уточни, че приближаването до бедстващ кораб и прехвърлянето на хора между два плавателни съда крият допълнителни рискове.

„В момента целият щаб и институциите сме се концентрирали по спасяването, след това ще има действия по анализи и т.н.“, каза той.

Златанов посочи още, че България си партнира с Румъния в охраната на външната граница на Европейския съюз в Черно море, както и с Турция. По думите му в южната част на българското Черноморие предстои едноседмична тренировка с турските служби.

Радев ще извика Елеонора Митрофанова

По-рано премиерът Румен Радев съобщи за новите атаки с дронове срещу кораби в Черно море и заяви, че ще покани руската посланичка Елеонора Митрофанова на разговор.

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация“, каза министър-председателят.

Към момента няма окончателно установени обстоятелства около двата инцидента, включително потвърждение за произхода на дроновете, използвани при атаките.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал​

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Инцидентите повдигат въпроси за сигурността

Напрежението в Черно море ескалира след нов инцидент с търговски кораб край българското крайбрежие. Според капитан I ранг Васил Данов атаката вероятно е свързана с превозването на товари от или за Украйна и е част от продължаващите руски действия срещу украински пристанища и плавателни съдове.

„Това е удар по кораб, който най-вероятно превозва товари от или за Украйна, и представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и кораби, които превозват украински товари“, коментира Данов пред NOVA.

Къде е нанесен ударът

Според капитан I ранг Данов атаката е извършена в прилежащата зона на България. Той посочи, че районът попада в оперативната зона на българските Военноморски сили и се наблюдава от бреговата система „ЕКРАН“.

„Прилежащата зона, която също е в границата на операционната зона на българските военноморски сили, се наблюдава от бреговата система ЕКРАН. Тя е доста модерна, разработена с помощта на Съединените щати, така че нашите военноморски сили вероятно би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара“, обясни той.

Данов уточни, че според него България няма задължение да защитава чужди кораби в прилежащата зона. Той посочи, че отговорността на страната ни се отнася до териториалните води, които се простират на 12 морски мили от брега.

Каква трябва да бъде реакцията на България

По думите на Данов страната ни трябва да демонстрира решителност след инцидента. Той изрази мнение, че разговорите с Русия не са достатъчни и предложи Министерството на външните работи да връчи ноти на украинската и руската посланичка.

„Смятам, че разговорите с Русия са излишни. Редно е да се покажат тук мускули, да се покаже сила, да се покаже решителност. Да извикат украинската посланичка, руската посланичка, да им представят нота на външно министерство“, коментира той.

Към момента няма официално потвърждение за произхода на дроновете, използвани при атаката. Данов обаче заяви, че според него отговорността трябва да се търси от Русия.

„Ясно е, че един е агресорът, потенциалният агресор е един. Украйна вече обясни, че не е тя“, каза той.

Призив за укрепване на отбраната

Данов смята, че България трябва да предприеме мерки за по-добра защита на въздушното си пространство и територията си. Според него това включва развитие на отбранителните системи и планиране на допълнителни способности.

„Трябва сама да се грижи за своята отбрана, да я развива, да развива системи за отбрана на своята територия и териториално море. Да предвижда планове за повече оръжия, системи, технически и политически, за да не може да бъде изненадана и консумира само сигурност от страна на съюзниците“, заяви той.

В заключение капитан I ранг Данов посочи, че подобни инциденти може да продължат, тъй като търговски кораби, свързани с превоза на украински товари, плават покрай българското и румънското крайбрежие.

„Тези кораби вече от месеци минават покрай крайбрежието на Румъния, на България, за да излязат от проливите, смятайки, че това е по-сигурното място, отколкото е по-близо до екваториалните води“, каза Данов.