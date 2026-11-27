В оинът на Ураганите Стиван Добрев беше елиминиран от екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Той завърши на последно място в елиминационния сблъсък и се прости с мечтата за голямата победа. Съревнованието спечели танцьорът Боян, а заедно с него за финалите на надпреварата се класира и любителката на приключения Юлия. Последната оцеляла на Блатото - Виктория, завърши трета и бе изпратена на Вишката.

Източник: NOVA

Битката за оцеляване протече в два етапа. В първата фаза Боян завърши четирите обиколки на многокомпонентното трасе най-бързо и спечели награда от 50 златни гроша, докато последен остана Стиван. Втора и трета се класираха Юлия и Виктория, които продължиха борбата за финалите с две допълнителни обиколки. Юлия се справи по-умело с изпитанието и заслужи награда от 100 златни гроша.

Въпреки загубата, Виктория получи втори шанс да продължи играта си и се отправи към Вишката, където бе посрещната от бизнесмена Красимир.

Източник: NOVA

Елиминираният Стиван даде първото си ексклузивно интервю в официалния подкаст “След Игрите”. Там той разказва в детайли за пътя си от САЩ до Арената в Дивия север, за неразбирателствата със Симона, за правилните и грешните избори при Ураганите и за любовта му към България. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA предстои решаващ дуел между Красимир и Виктория, след който един от тях ще се превърне в последния финалист в “Игри на волята” 8.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube